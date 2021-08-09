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​В 4 раза быстрее: «Россети Тюмень» оперативно восстановили условное нарушение электроснабжения нефтепровода

Специалисты Россетей провели тренировку по восстановлению электроснабжения нефтепровода

​В 4 раза быстрее: «Россети Тюмень» оперативно восстановили условное нарушение электроснабжения нефтепровода
Фото: Россети Тюмень

Тренировка успешна: специалисты «Россети Тюмень» накануне отрабатывали действия по восстановлению электроснабжения нефтепровода в ХМАО-Югре. Вместе с энергетиками навыки оперативных действий отрабатывали сотрудники «Транснефти». Специалисты энергокомпании выполнили комплекс оперативных действий, который позволил восстановить электроснабжение объекта транспортировки нефти за полчаса: это в четыре раза быстрее регламентного срока.

Легенда учений такова: в Нефтеюганском районе произошло временное нарушение энергоснабжения линейной производственно-диспетчерской станции, обеспечивающей транспортировку нефти из Югры в соседние регионы страны. Согласно сценарию, на подстанции «Кинтус» вышел из строя трансформатор, который питает объект магистрального нефтетранзита. Второй силовой агрегат в этот момент находился в ремонте. Из-за отсутствия электроэнергии под угрозой приостановки оказалась транспортировка углеводородов из Западной Сибири в центральную часть России.

Чтобы оперативно восстановить подачу электроэнергии, специалисты «Россети Тюмень» в ускоренном режиме завершили работы на втором трансформаторе и включили его в сеть. На решение поставленной задачи специалистам «Россети Тюмень» понадобилось всего 35 минут, хотя по регламенту восстановление электроснабжения потребителей может занимать до двух часов. Таким образом работники энергокомпании вернули подачу электричества для объектов транспортировки нефти практически в четыре раза быстрее нормативного срока.

«В Югре добывается 41 % всей российской нефти – это порядка 210,7 млн тонн углеводородов в год. Для транспортировки значительных объемов сырья магистральным нефтепроводам необходимо непрерывное качественное энергоснабжение. Проведение тренировок позволяет подготовить персонал к оперативным действиям при реализации любых рисков. К учениям мы привлекаем и персонал компаний-потребителей. Это необходимо для отработки горизонтальных коммуникаций, поскольку на синхронизацию действий, согласование, переговоры уходят драгоценные минуты. К подобным совместным тренировкам «Россети Тюмень» привлекают всех крупных партнеров», – отметил первый заместитель генерального директора «Россети Тюмень» Антон Битуев.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 17:27, просмотров: 32, комментариев: 0
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