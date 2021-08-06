«Россети Тюмень» завершили пилотный проект по совершенствованию управления дорожным движением в ХМАО

Компания «Россети Тюмень» завершила пилотный проект по совершенствованию управления дорожным движением в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В поселении городского типа Пойковский энергетики установили современные светодиодные светофоры и автоматизированную систему переключения сигналов. Реализованный проект повысил безопасность дорожного движения в крупнейшем поселке Нефтеюганского района с населением порядка 26 тысяч человек.

В ходе подготовительных работ специалисты проложили 85-метровую кабельную линию электропередачи под проезжей частью с помощью горизонтального наклонного бурения. Применение инновационной технологии помогло избежать вскрытия дорожного полотна и нарушения схемы движения транспорта в центре населенного пункта. Специалисты заменили светофорные опоры и установили 16 светодиодных светофоров, оснащенных табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией для людей с ослабленным зрением. Также энергетики настроили дорожный контроллер – устройство для автоматического управления дорожным движением. Оборудование и материалы, использованные в процессе реконструкции светофорного объекта, отечественного производства.

Как отметил первый заместитель генерального директора «Россети Тюмень» Сергей Фролов, модернизация системы управления дорожным движением в Нефтеюганском районе стала успешным стартом для компании в смежной с энергетикой отрасли. Предприятие активно разрабатывает различные проекты в нетарифных направлениях, где может предложить эффективные решения. Такая работа открывает новые возможности для развития регионов. «Мы начали предпринимать шаги по обслуживанию сторонних энергообъектов, принадлежащих нашим потребителям и партнерам. Компания выходит на рынок информационных технологий, развивает комплексные услуги по модернизации освещения, предлагает решения, меняющие архитектурный облик городов и муниципальных образований», ­– подчеркнул топ-менеджер энергокомпании.