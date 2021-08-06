Как переехать в новое жилье по Trade-in

Понравилась квартира в одном из домов ССТ в Сургуте? Хотите туда переехать, но нужно продать уже имеющееся жильё?

Специалисты компании «Северные Строительные Технологии» помогут это осуществить: обеспечат продажу и юридическое сопровождение сделки, забронируют выбранную в новостройке квартиру. Полученные после продажи своего жилья средства вы сможете использовать для оплаты новой квартиры.

Почему это выгодно?

– Вы не тратите свое время на оценку, поиск покупателя и оформление документов

– Не платите комиссию, поскольку сделка реализуется при участии застройщика

– Стоимость забронированного жилья в новостройке в это время для вас фиксируется

Программа распространяется на следующие объекты компании В 30 микрорайоне Сургута:

Квартал «Булгаков»

Вторая очередь домов «Азбука» и «Клюква»

Дом «Severin»

В 39 микрорайоне Сургута финальный дом «Зима» в жилом комплексе «4 сезона»

Кто может воспользоваться программой?

Любой гражданин РФ старше 18 лет, желающий приобрести квартиру в проектах ССТ в Сургуте

Специалисты работают с обременениями, материнским капиталом, коммунальными задолженностями, выделением долей для несовершеннолетних, подписываем задатки дистанционно

Рассматриваются квартиры в Сургуте, Сургутском районе (Белый яр, Барсово, Солнечный). Также возможен trade-in для жителей Нефтеюганска.

Подробности о программе уточняйте у менеджеров отдела продаж застройщика.

Отдел продаж домов «Азбука» и «Клюква», дом «Severin»: 8 (3462) 27-06-33

Отдел продаж квартала квартал «Булгаков» 8 (3462) 24-06-44

Отдел продаж комплекса «4 сезона»: +7 (3462) 27-08-32