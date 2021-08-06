ПСБ предложил новый вклад «Сильная ставка» с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.

Минимальный размер вклада - 1 млн рублей, срок размещения - 397 или 732 дня по ставке от 6,65% до 6,95% годовых в зависимости от суммы и срока. По вкладу предусмотрено пополнение в течение первых 30 дней с даты открытия. Депозит «Сильная ставка» можно открыть в любом отделении ПСБ.

Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов - по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности», «Акцент на процент» и «Про запас».

«Мы внимательно следим, как развиваются тенденции на рынке привлечения вкладов, как меняются предпочтения вкладчиков, и на основе этой экспертизы совершенствуем условия сберегательных продуктов банка. Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ на банковском рынке продолжается рост ставок привлечения средств физлиц. Мы видим, как поменялись настроения вкладчиков и отмечаем повышение интереса к классическим сберегательным продуктам – вкладам и накопительным счетам, дающим гарантированный доход и возможность планирования сбережений», - отмечает руководитель департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.