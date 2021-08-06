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​ПСБ запустил вклад «Сильная ставка» под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов

ПСБ предложил новый вклад «Сильная ставка»

​ПСБ запустил вклад «Сильная ставка» под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов
Фото: ПСБ

ПСБ предложил новый вклад «Сильная ставка» с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.

Минимальный размер вклада - 1 млн рублей, срок размещения - 397 или 732 дня по ставке от 6,65% до 6,95% годовых в зависимости от суммы и срока. По вкладу предусмотрено пополнение в течение первых 30 дней с даты открытия. Депозит «Сильная ставка» можно открыть в любом отделении ПСБ.

Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов - по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности», «Акцент на процент» и «Про запас».

«Мы внимательно следим, как развиваются тенденции на рынке привлечения вкладов, как меняются предпочтения вкладчиков, и на основе этой экспертизы совершенствуем условия сберегательных продуктов банка. Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ на банковском рынке продолжается рост ставок привлечения средств физлиц. Мы видим, как поменялись настроения вкладчиков и отмечаем повышение интереса к классическим сберегательным продуктам – вкладам и накопительным счетам, дающим гарантированный доход и возможность планирования сбережений», - отмечает руководитель департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Условия привлечения срочного банковского вклада «Сильная ставка»: открытие вклада возможно с05.08.2021 в офисах ПАО «Промсвязьбанк» при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Валюта вклада – рубли. Срок вклада: 397, 732 дня. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения Договора. Дополнительные условия: вклад «Сильная ставка» открывается при условии увеличения максимального совокупного баланса собственных средств клиента на текущих (в том числе к которым выпущены банковские карты), накопительных и депозитных счетах в ПСБ за июнь и июль 2021 г. на сумму вклада. Ставка по срочному банковскому вкладу «Сильная ставка». Сумма вклада: от 1000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,65%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,85%. Сумма вклада от 3 000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,7%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,9%. Сумма вклада от 10 000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,75%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,95%. Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 295, комментариев: 0
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