16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1680   EUR  86,6529  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов

​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Ставки были повышены в среднем на 0,1 – 1,0 процентных пункта, в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров. По базовым видам вкладов «Доход», «Рост», «Комфорт», в том числе, в рамках пакетов услуг – максимальные ставки составят до 5,9% годовых (с учетом надбавки при открытии в онлайн-банке).

Наибольшая ставка в линейке предлагается по срочному вкладу «Удачный старт» – 7% годовых при сроке размещения 3 года. Вклад могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами Банка Уралсиб.

Минимальная сумма вклада «Удачный старт» составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1100 дней. Процентные ставки: 181 день – 5,2% годовых, 1100 дней – 6,5% годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 05.08.2021 г.

По срочным вкладам «Доход», «Рост», «Комфорт», в том числе, в рамках пакетов услуг размер процентной ставки зависит от срока вклада, суммы вклада, способа открытия — Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка, а также наличия действующего пакета услуг.

Процентная ставка 5,90% годовых установлена по вкладу «Доход.Прайвет» (открывается в рамках пакета услуг «Прайвет») от 10 млн. рублей на срок 367-540 дней при открытии вклада в Интернет-банке/Мобильном банке. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей при открытии в Интернет-Банке/Мобильном Банке, от 30 000 рублей - в офисе Банка. Максимальна сумма не ограничена. Срок вклада в рублях: 91-1100 дней. Процентные ставки в рублях при открытии в офисе Банка (годовых): 91 -180 день 4,20%-4,40%, 181-365 дней 4,40%-4,60%, 367-540 дней 5,50%-5,70%, 541-1100 дней 5,10%-5,30% (при открытии/продлении вклада, открытого в Интернет-банке/Мобильном банке процентные ставки в рублях увеличиваются на 0,2% годовых). Дополнительные взносы по вкладу не предусмотрены, расходные операции не предусмотрены (за исключением возможности расходования причисленных процентов). Периодичность выплаты процентов – ежемесячно. Проценты по выбору Вкладчика перечисляются на отдельный счет или причисляются к вкладу (капитализируются). Досрочное востребование вклада: с 1 по 180 день (включительно) – по ставке 0,01 % годовых, со 181 дня (включительно) – 0,5 ставки, установленной по вкладу на дату открытия/продления. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически по ставке, действующей на дату продления по сумме, сроку и способу открытия вклада.

Срочный вклад (депозит) «Удачный старт» доступен для открытия новым клиентам – физическим лицам, до дня открытия вклада не являющимся клиентами Банка. Минимальная сумма вклада - 2 000 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока вклада. Процентные ставки (годовых): 181 день – 5,70%, 1100 дней – 7,00%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку вклада «Удачный старт», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка.

Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:54, просмотров: 257, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 1915
  2. Три торговых центра в Нижневартовске эвакуировали из-за лжеминирования 1585
  3. ​Во-первых, это красиво: как будут выглядеть фасады домов на Ленина // ЭСКИЗЫ 1245
  4. ​В «СибурТюменьГазе» назначен новый генеральный директор 1229
  5. Во время полета в Нижневартовск у самолета отказал двигатель 1224
  6. ​Сургутский мост проверят на устойчивость 1148
  7. В травматологии Сургута спасли мужчину с ранением сердца и легкого 1113
  8. ​В Нижегородской области на воду спущен первый «Метеор», который будет возить пассажиров по рекам Югры 1109
  9. ​Рампа, радиусная разгонка и руфтоп: для сургутских скейтеров оборудуют площадку 1089
  10. ​Школьник угнал «Ладу-Гранту» ради поездки по ночному Сургуту 1008
  1. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 5193
  2. ​Новая волна ковида пугает медиков агрессивностью 4033
  3. ​Управление ГО и ЧС Сургута: Смог в город пришел из Якутии 3918
  4. ​В сауне Нефтеюганска произошел крупный пожар 3720
  5. ​Наберитесь терпения: на трассе из Нефтеюганска в Сургут образовался серьезный затор 3644
  6. ​Специалисты из Сургута рассказали о новом мошенничестве при продаже недвижимости 3483
  7. ​В Сургут идет тепло 3404
  8. ​Ошибка коммунистов 3332
  9. ​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского 3235
  10. ​Сургуту нужно больше заборов 3170
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 26759
  2. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 11287
  3. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 10934
  4. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 10406
  5. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 10234
  6. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 8972
  7. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 8648
  8. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 8610
  9. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 8124
  10. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 7868

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика