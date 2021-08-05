Плановые работы «Россети Тюмень» завершились на подстанции в Советском районе

«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения лесопромышленного комбинатав Советском районе ХМАО-Югры. За месяц специалисты провели плановые работы на подстанции 110 кВ «Самза». Комплекс мероприятий подготовил энергообъект к работе в зимний период, а также к перспективам увеличения нагрузки, связанным с развитием лесопромышленных объектов региона.

В июле энергетики провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, выполнили ремонт масляных выключателей, разъединителей, измерительных трансформаторов и других подстанционных элементов. Окончанием работ стали комплексные испытания всего оборудования, в том числе силовых трансформаторов, ограничителей перенапряжения и конденсаторов связи.

Подстанция «Самза» питает объекты нефтедобычи и одноименный лесопромышленный комбинат, выпускающий в год до 12 тысяч кубических метров готовой древесной продукции.

«Лесопромышленный комбинат «Самза» является одним из градообразующих предприятий Советского района. Мы обеспечиваем рабочие места большинству населения муниципалитета. Бесперебойная работа нашего предприятия во многом зависит от качественного и надёжного электроснабжения, которое мы получаем всегда на стабильно высоком уровне благодаря компании «Россети Тюмень», – прокомментировал Дмитрий Кириллов, генеральный директор ЛПК «Самза».

Стабильное электроснабжение от энергообъектов «Россети Тюмень» позволяет лесопромышленникам планировать увеличение мощности комбината: в перспективе предприятие установит дополнительное энергоемкое оборудование для вторичной переработки щепы и опилок.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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