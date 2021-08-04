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​«Россети Тюмень» вложили более 150 млн рублей в безопасность и здоровье энергетиков

«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги реализации системы управления охраной труда

​«Россети Тюмень» вложили более 150 млн рублей в безопасность и здоровье энергетиков
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги реализации системы управления охраной труда. На повышение производственной безопасности компания в первой половине 2021 года направила более 154 млн рублей. На эти средства предприятие закупило для сотрудников необходимые средства индивидуальной и коллективной защиты, а также организовало периодические медицинские осмотры рабочего персонала.

Компания «Россети Тюмень» реализует последовательную политику для повышения безопасности труда. Для этого энергетики направили более 90 млн рублей на обеспечение персонала средствами защиты. Порядка 23 млн рублей было выделено на проведение медицинских осмотров персонала. В целом за год компания планирует инвестировать в здоровье и благополучие работников порядка 300 млн рублей.

Основной задачей системы управления охраной труда (СУОТ) «Россети Тюмень» является сохранение здоровья сотрудников компании. Для этого с 2018 года в компании внедряются принципы концепции Vision Zero или «Нулевого травматизма». Она разработана Международной ассоциацией социального обеспечения. Концепция предлагает внедрение семи «золотых правил», которые будут содействовать работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

«Безопасность труда – это один из фундаментальных принципов организации производственной деятельности компании. Сохранение жизни и здоровья сотрудников при выполнении профессиональных задач – наш приоритет, поэтому мы стремимся к нулевым показателям по травматизму», – прокомментировал Антон Битуев, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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