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​ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Югре на 17%

Клиенты ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе за семь месяцев года оформили 3,5 тыс. ипотечных сделок

​ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Югре на 17%
Фото: ВТБ

Клиенты ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе за семь месяцев года оформили 3,5 тыс. ипотечных сделок на 10 млрд руб., что на 17% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего выдачи банка составили 193 тыс. кредитов более чем на 601 млрд рублей. По оценке аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали более 3 трлн рублей ипотеки.

В июле ипотечные заемщики ВТБ оформили свыше 26 тысяч кредитов более чем на 85 млрд рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю 2020 г. ВТБ в Югре выдал 1,4 млрд рублей, что превышает показатель июля прошлого года. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 млрд руб.), Санкт-Петербург и область (51 млрд руб.), Новосибирская область (23 млрд руб.), Республика Татарстан (19 млрд) и Свердловская область (16 млрд руб.).

В связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти 7 тысяч кредитов на 24 млрд рублей.

ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тыс. клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. Сейчас на рефинансирование приходится почти каждая четвертая ипотечная сделка.

«Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 трлн рублей», – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь 5 трлн рублей.


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Сегодня в 09:36, просмотров: 292, комментариев: 0
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