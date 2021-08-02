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​Банк Уралсиб в Екатеринбурге увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,9 раза

Банк Уралсиб за первое полугодие 2021 года выдал в Екатеринбурге ипотечных кредитов более чем на 1,5 млрд рублей

​Банк Уралсиб в Екатеринбурге увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,9 раза
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб за первое полугодие 2021 года выдал в Екатеринбурге ипотечных кредитов более чем на 1,5 млрд рублей – в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокий спрос на ипотеку во многом обусловлен действием программы льготного кредитования с государственной поддержкой. В Уралсибе доля ипотечных сделок, заключенных по этой программе в Екатеринбурге (включая кредиты на приобретение объектов недвижимости в других регионах), как по объему, так и по количеству, превышала 50% от общего портфеля в течение всего полугодия.

После изменения программы льготной ипотеки с господдержкой с 1 июля текущего года кредиты в Банке продолжают пользоваться спросом. Ставки в Уралсибе остаются привлекательными для заемщиков, так, по программе «Ипотека для семей с детьми» минимальная процентная ставка составляет 5,09% годовых*.

Банк Уралсиб также предлагает клиентам ряд других выгодных программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица по программе «Ипотека для семей с детьми»: процентная ставка от 5,09%. Минимальная сумма кредита — 600 000 руб. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредита — от 3 до 30 лет (включительно). Одним из заемщиков по Кредитному договору должен (-а) выступать гражданин Российской Федерации при рождении у него начиная с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. первого ребенка и/или последующих детей, которые являются гражданами Российской Федерации (предыдущие дети за исключением последнего могут быть усыновленными/удочеренными), или гражданин Российской Федерации, имеющий ребенка, который является гражданином Российской Федерации, рожден не позднее 31.12.2022 г. и которому установлена категория «ребенок-инвалид» (ребенок может быть усыновленным/удочеренным, категория «ребенок-инвалид» может быть установлена на определенный срок или до достижения возраста 18 лет). Максимальная сумма кредита: до 12 000 000 руб. — при нахождении приобретаемой недвижимости в Москве, Московской обл., Санкт-Петербурге, Ленинградской обл. и до 6 000 000 руб. — в других регионах присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение — залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос — 15%. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования — www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 01.05.2021 г. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.


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02 августа в 15:43, просмотров: 377, комментариев: 0
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