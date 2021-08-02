Югорчане могут сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку через банкомат Сбербанка. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить её в устройство. На экране появится информация, что срок обслуживания карты истёк, и предложение сдать её на переработку - на него нужно согласиться, - после чего карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Такая функция доступна на 127 устройствах самообслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Таким образом Сбер заботится об экологии в рамках реализации ESG-повестки. Известно, что пластик перерабатывается несколько десятков лет, чем наносит окружающей среде непоправимый вред. Помогая нашим клиентам утилизировать ненужные банковские карты, мы заботимся о природе».

В настоящий момент утилизировать таким образом можно только карты Сбербанка. В скором времени список банкоматов, в которых эта функция доступна, будет размещен на сайте Сбербанка.

По данным Банка России на 01.04.2021, в отечественном обороте находится примерно 300 млн банковских карт, то есть «пластиковые» деньги есть в каждом кошельке и, как правило, не в одном экземпляре. Впрочем, учитывая повсеместное распространение бесконтактных платежей с помощью NFC-устройств, пластиковый носитель требуется всё реже. Когда у карт истекает срок действия, люди обычно выбрасывают их вместе с бытовым мусором, предварительно разрезав на мелкие кусочки, чтобы скрыть информацию о владельце, — но в таком случае пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями, распадаясь на опасные микрочастицы. При этом важно учитывать, что пластиковые карты сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями, поскольку это может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Поэтому собирать их необходимо отдельно.