Сургутнефтегазбанк и Visa объявляют о начале конкурса «Школьная пора»

Сургутнефтегазбанк и компания Visa объявляют о начале конкурса «Школьная пора». Совершайте покупки максимально выгодно вместе с Visa СНГБ – возможность «кэшбэка» до 100%!

Разыгрываются:

∙ 3 приза по 30 000 Бонусов*.

Будет определено 3 победителя, которые получат «кэшбэк» за совершенные покупки в виде призовых Бонусов.

∙ Гарантированные призы первым 555 участникам, выполнившим условия конкурса, по 1555 Бонусов.



Условия участия в конкурсе:

∙ Вы должны быть подключены к «Персональной» категории программы лояльности СНГБ.

∙ Совершите в период проведения конкурса в торговых предприятиях или сети интернет покупки картой Visa СНГБ на общую сумму от 30 000 рублей в подкатегориях «Одежда и обувь», «Товары для детей», «Спорт» и «Образование»**.



Как принять участие в конкурсе?



Зарегистрируйтесь в качестве участника конкурса в мобильном приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Школьная пора» - «Зарегистрироваться» и совершайте покупки с картой Visa СНГБ!



Срок проведения конкурса: с 01 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г.

Организатор – АО БАНК «СНГБ, при поддержке – Visa.

Правила участия на сайте www.sngb.ru



* По итогам конкурса 3 победителя получат по 30 000 бонусов на основе случайной выборки из числа участников. При определении победителя, в список для генерации случайной выборки участник будет включен такое количество раз, которое соответствует отношению общей суммы покупок к сумме 30 000 рублей, округленное в меньшую сторону. Пример: При сумме покупок 115 000 рублей в список для генерации случайной выборки участник будет включен 3 раза. Расчет: 115 000 / 30 000 = 3,84 раза. Округление до 3 раз.

**Оборот в каждой подкатегории определяется согласно MCC-кодам платежных терминалов магазинов. Подробнее www.sngb.ru/loyalty-mcc. Итоги конкурса будут подведены 8 сентября.