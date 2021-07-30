В Ханты-Мансийском автономном округе за 6 месяцев 2021 года программы страхования «Защита дома+» и «Защита частного дома+» в офисах Сбербанка Югры оформили 1768 собственников недвижимости. Полис защищает от самых распространенных рисков: затоплений, пожаров, противоправных действий третьих лиц, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, а также ответственности перед соседями.

Программа «Защита дома+» представляет собой онлайн-конструктор, с помощью которого клиент может сформировать программу страхования под свои нужды. Возможен выбор из 21 варианта страховых сумм от 900 тыс. до 2,9 млн рублей. Собственник недвижимости может самостоятельно распределять общую сумму на отделку, конструктив, имущество и ответственность перед соседями. По этому варианту можно защитить в случае непредвиденной ситуации квартиру, комнату, апартаменты. Оформить программу «Защита частного дома+» можно на дом, дачу, дополнительные постройки. Условия схожи с программой защиты недвижимости в многоквартирном доме.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Страхование недвижимости – дело сугубо индивидуальное для каждого собственника. Но мы видим, что сегодня интерес югорчан к страхованию растет. Все больше клиентов понимают, что вложения в защиту имущества окупаются. Более того, полис - гарантия того, что при страховом случае человек не останется один на один со своими проблемами, а сможет без дополнительных финансовых затрат восстановить утраченное имущество, потому что страховая компания компенсирует ущерб».

На пролонгацию договора страхования по истечению срока клиенту предоставляется скидка, а при оформлении программы страхования непосредственно в офисе действует промокод.

Договор страхования можно оформить в любом отделении Сбербанка или дистанционно в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании. Кроме того, с 20 июля в мобильном приложении стало возможным оформить подписку на программу «Защита дома». Клиент может оформить страховую защиту на тот период, когда больше всего в ней нуждается, - на месяц, квартал или год. Таким образом, подписка даёт возможность разделить стоимость страховой программы на более комфортные для бюджета регулярные платежи. Страховая защита действует в течение всего срока, когда клиент делает взносы. Заявить о страховом событии можно, позвонив по номеру 900, а также через отделения Сбербанка или мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберОсмотр. Дистанционное урегулирование убытков позволяет получить выплаты до пяти дней.