Коллектив Сургутской городской клинической поликлиники №3 получил благодарственное письмо «Россети Тюмень». Медики организовали вакцинирование сотрудников энергокомпании на производственных объектах. Благодаря централизованной процедуре более 600 сургутских энергетиков сформировали иммунитет к COVID-19 без отрыва от производства.

В организации централизованной вакцинации работников энергокомпании участвовали 12 сотрудников третьей городской поликлиники. Для того, чтобы охватить всех желающих привиться, медперсонал выезжал на объекты «Россети Тюмень» 11 раз. Врачи поставили более 1200 инъекций двухфазных вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«Сотрудники «Россети Тюмень» одними из первых в городе выразили желание сотрудничать в рамках прививочной кампании. Совместно нам удалось наладить непрерывный процесс вакцинации персонала компании, что стало важным вкладом в формирование коллективного иммунитета. Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам АО «Россети Тюмень» за сознательный подход к вакцинации от новой коронавирусной инфекции», – отметила Ольга Бегичева, заведующий медицинской профилактики СГКП №3.

Энергетики и врачи планируют продолжить совместную работу уже в рамках ревакцинации персонала. Она стартует в энергокомпании в сентябре.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.