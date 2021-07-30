Югорское отделение Сбербанка заключило договор о финансировании ООО «ССТ»

Югорское отделение Сбербанка заключило договор о финансировании группы компаний «Северные Строительные Технологии» (ООО «ССТ»), специализирующейся на строительстве многоквартирных домов. Объем финансирования, предоставленного застройщику, составляет порядка 538 млн рублей. Кредитные средства будут направлены на строительство второй очереди жилого дома «Клюква».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:«ССТ» возводит совместно со Сбербанком уже не первый дом, причем, сотрудничество с одним из ведущих застройщиков региона мы ведем и за пределами Сургута. Несколько проектов реализовано в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Все обязательства перед собственниками «ССТ» выполняет в полном объеме и в срок, что, безусловно, говорит о компании как о надежном партнере».

Вачаган Мовсисян, генеральный директор ООО «ССТ»: «Проект «Клюква» пользуется популярностью среди покупателей. Первый дом уже введен в эксплуатацию, и сургутяне высоко оценили технические решения, планировки, концепцию благоустройства территории. В начале июля стартовали продажи второй очереди. Строительство идет по графику. Благодарим Сбербанк за плодотворное многолетнее сотрудничество».

Жилой дом «Клюква» находится в 30 микрорайоне Сургута в районе пересечения улиц Университетская и Ивана Захарова. Здесь уже создана необходимая инфраструктура для жителей: в шаговой доступности дошкольные, общеобразовательные, спортивные учреждения, торговые центры и сетевые магазины. На территории нового дома проектом предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки по возрастам, закрытая от автотранспорта территория двора, безбарьерный вход в подъезды, система видеонаблюдения, ландшафтное озеленение. Ключи от новых квартир собственники получат во 2 квартале 2023 года.