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​ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%

Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого полугодия достиг 7,5 трлн рублей

​ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%
Фото: ВТБ

Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого полугодия достиг 7,5 трлн рублей, увеличившись на 10% к началу года. Наибольший рост продемонстрировали накопительные счета и инвестиционные продукты, а также субординированные облигации банка. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

В рамках портфеля классических пассивов физлиц, который составил по итогам первого полугодия 4,6 трлн рублей, наибольшую динамику продемонстрировали накопительные счета. Их объем вырос с начала года на 26%, а доля рынка – до рекордных 20,8%. Летом банк повысил ставку по первому накопительному счету в рублях до 6% годовых, а также улучшил условия по отдельным вкладам, в том числе – для зарплатных клиентов. По прогнозам банка, спрос на классические сберегательные продукты со стороны россиян вырастет во втором полугодии вместе со средней ставкой по депозитам. При этом три четверти клиентов ВТБ в конце текущего года будут открывать свои вклады дистанционно.

Наиболее заметно за первые шесть месяцев текущего года вырос объем вложений в субординированные облигации ВТБ: за полгода он увеличился вдвое и превысил 160 млрд рублей. По итогам года банк планирует довести эту сумму до 200 млрд рублей. Более 80% объёмов, проданных физическим лицам, пришлось на клиентов Private Banking. Объем средств, размещенных в инвестиционные продуты розничными клиентами, за первое полугодие вырос на 19% и превысил 2,2 трлн рублей. По итогам года ВТБ планирует нарастить портфель в данном сегменте на 35%.

«Повышение ключевой ставки ЦБ РФ привело к росту ставок по вкладам и накопительным счетам. По нашим прогнозам, к концу 2021 г. средние ставки по среднесрочным депозитам могут вырасти на 1,35 п.п. по сравнению с началом года. Это должно повысить привлекательность классических сберегательных продуктов для населения, однако вложения в инвестиционные инструменты продолжат расти опережающими темпами. В целом на рынке в этом году объем привлеченных средств вырастет на 6–9% — до 35-36 трлн руб. Этому будет способствовать возврат к ужесточению денежно-кредитной политики регулятора и высокий спрос на сберегательные продукты в четвертом квартале. Мы традиционно планируем расти быстрее рынка», – комментирует Анатолий Печатников.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 126, комментариев: 0
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