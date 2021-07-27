Студия в доме «Severin» по программе льготной ипотеки со ставкой до 6%.

Собственная квартира за 29 554 рублей в месяц в доме комфорт-класса — такой платеж возможен, если вы купите студию с одной комнатой площадью 48,2 м² в доме «Severin» по программе льготной ипотеки со ставкой до 6%. Воспользоваться этим предложением могут:

— семьи с одним ребенком;

— семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился первый или последующий ребенок;

— семьи, в которых воспитывается ребёнок с инвалидностью.

Условия:

— Первоначальный взнос — от 15%

— Максимальная сумма кредита — 6 000 000 рублей

— Студия с одной спальней – отличный вариант для начала семейной жизни.

Главное преимущество квартиры – отсутствие бесполезного пространства. При входе мы попадаем в прихожую, где выделена ниша под шкаф. Здесь вы легко разместите все вещи. Пройдя немного вперёд, попадаете в кухню-гостиную. Её площадь позволяет организовать пространство так, чтобы комфортно отдыхать, готовить и принимать гостей. Из кухни-гостиной есть выход на лоджию с панорамным остеклением, где можно обустроить кабинет, творческий уголок или место для отдыха.

Спальня – приватное пространство для сна, отдыха, хобби и даже работы.

Стоимость такой квартиры – 4 990 000 руб. Если вы воспользуетесь льготной ипотекой, то сумма ежемесячного платежа составит 29 554 руб.

Дом «Severin» – это шестнадцатиэтажный двухподъездый дом комфорт класса, который строится в 30 микрорайоне на улице Ивана Захарова. В проекте предусмотрено:

Закрытый двор

Видеонаблюдение

Детские площадки с мягким резиновым покрытием

Дизайнерские подъезды в северном стиле

Функциональные планировки

Собственный мини-парк во дворе

Безбарьерная среда

Колясочные

В доме «Severin» большой выбор планировок от студии до студии с тремя комнатами. Посмотреть все планировки вы можете в инстаграме @azbuka_severin или записавшись на экскурсию по номеру +7 (3462) 779-550