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​АО «Транснефть – Сибирь» в первом полугодии направило 295 млн руб. на мероприятия в сфере охраны труда

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда

​АО «Транснефть – Сибирь» в первом полугодии направило 295 млн руб. на мероприятия в сфере охраны труда
Фото: Транснефть – Сибирь

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за первое полугодие. На обеспечение безопасных условий работы сотрудников предприятие направило 295 млн рублей.

Достигнуты показатели, свидетельствующие об эффективности мер в области противодействия распространению COVID-19, коллективный иммунитет на сегодняшний день составляет 80%. Все сотрудники проходят обязательную термометрию, усилен режим дезинфекции.

В рамках лечебно-профилактических мероприятий проведены периодические медосмотры восьми тысяч работников, три тысячи человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено 597 комплектов медицинских аптечек.

В отчетный период закуплен большой объем спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

Одним из приоритетных направлений охраны труда является развитие культуры производственной безопасности и пропаганда неукоснительного соблюдения требований охраны труда, повышение знаний работников. Регулярно ведется контроль соблюдения санитарных норм и правил. Производственные объекты обеспечены знаками безопасности, табличками с поясняющими надписями и плакатами по безопасности труда. Обучение на курсах целевого назначения по охране труда с начала 2021 года прошли 643 работника.

АО «Транснефть – Сибирь» в текущем году подтвердило соответствие системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда требованиям стандарта ISO 45001:2018, получив соответствующий сертификат по итогам внешнего инспекционного аудита.

Для повышения культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности проводится конкурс «Лучшее подразделение по охране труда». Победителем по итогам работы за 2020 год признан коллектив ЛПДС «Конда» Урайского управления магистральных нефтепроводов.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 133, комментариев: 0
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