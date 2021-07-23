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Как извлечь максимальную выгоду из КАСКО

Полис КАСКО: описание разных вариантов

Как извлечь максимальную выгоду из КАСКО
Фото: vecherka74.ru

От ОСАГО КАСКО отличается добровольным характером. Но надо уметь правильно распоряжаться этим документом и учитывать имеющиеся требования, если хочется извлечь максимальную выгоду.

1. С полным или частичным покрытием.

Первый вариант - самый дорогой, зато по надёжности он выигрывает у остальных. Несчастные случаи и хищение, угон - вот при каких обстоятельствах клиент получает компенсацию. Если ДТП произошло по вине водителя, возмещение ущерба тоже обязательное.

В случае с частичным КАСКО речь идёт о наиболее востребованных видах риска. Обычно это ДТП и угон. Есть программы МиниКАСКО. Здесь можно выбрать крупные риски для получения защиты, в том числе - на случай возгораний и стихийных бедствий. ДТП тоже можно учесть дополнительно, если есть необходимость.

2. Условная и безусловная франшиза.

В страховании КАСКО франшизой называют заранее установленную часть ущерба, оплачиваемую самим владельцем машины. Если выбрана безусловная разновидность - значит, страхователь всегда оплачивает ущерб на сумму франшизы. Страховая компания покрывает всё, что выходит за пределы.

В случае с условным видом страховые компании не компенсируют ремонт, если доказано, что ущерб не больше франшизы.

3. Использование телематики.

Предполагается установка устройства, собирающего статистику, фиксирующее условия перемещения. Даёт возможность водителям получать скидки на страховой полис в результате оценки степени риска и изучения стилей вождения. Используются защищённые сервера, чтобы сохранить как можно больше сведений. При бережной эксплуатации скидку предоставляют без проблем.

4. Рассрочка.

Хороший вариант, если в настоящее время на руках нет полной суммы для оплаты полиса.

5. Агрегатные и неагрегатные страховые суммы.

Эти виды применяют, когда речь о лимите ответственности по суммам. Например, изначальная сумма страхования - 200 тысяч рублей, с функцией агрегатного лимита ответственности. Нанесён ущерб, оценённый в 80 тысяч рублей. Компенсацию выплачивают. Защита продолжает действовать, но только в пределах остатка в 120 тысяч.

При выборе неагрегатного варианта сумма остаётся полной.

Оценка рисков и дополнительные факторы надо учитывать, когда делают выбор между тем или иным видом КАСКО. Например, если речь о крупном городе с серьёзным трафиком - лучше отдать предпочтение полной разновидности программы. Она отлично дополнит стандартный ОСАГО.

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Сегодня в 09:46, просмотров: 155, комментариев: 0
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