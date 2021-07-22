Чтобы жить максимально близко к природе, не обязательно переезжать за пределы Сургута. Достаточно поселиться в жилом комплексе «4 сезона», что находится в 39 микрорайоне. Ведь он расположен вдали от активного городского трафика и окружен лесом, площадью 38 гектаров.

В любое время можно погулять по лесу и насладиться природой. К тому же лесные променады не только успокаивают, но и благотворно влияют на организм.

«Лес – это мощный источник кислорода. А наше сердце – это такая же мышца, как и любая другая в нашем организме. И требует питания, чтобы функционировать. Кислород как раз помогает нашей сердечной мышце поддерживать хорошие функциональные способности», – рассказала врач-кардиолог Элевтерия Иосифова.

Однако экологичность далеко не единственное преимущество этого жилого комплекса.

Для справки: «4 сезона» – это 4 дома класса комфорт. Дома «Лето», «Весна» и «Осень» уже введены в эксплуатацию и заселены. Совсем скоро откроются продажи финального дома «Зима», с обновленной линейкой планировок от 32,1 м². В комплекте с квартирой вы получаете собственное парковочное место.

Приобрести квартиру можно с использованием эскроу-счёта. Запланированный срок ввода дома в эксплуатацию — IV квартал 2023 года.

Развитая инфраструктура

Когда жизнь кипит, так хочется больше времени проводить с семьёй, а не в дороге. В этом смысле жителям «4 сезона» повезло. Жилой комплекс расположен в районе, где всё находится рядом. Детские сады, школа, торговый центр, фитнес-клуб, поликлиника, магазины, аптеки, кафе — далеко не полный перечень нужных мест в шаговой доступности.

Дорога до детского сада, например, занимает всего 5 минут. Кстати, их рядом с комплексом два. А уже через год вы сможете отвести своего ребёнка в современную школу рядом с домом. Строительство образовательного учреждения сейчас в активной стадии. По сути, выбирая «4 сезона», вы переезжаете в готовый микрорайон, где все готово к использованию.

Двор размером с два футбольных поля и собственный бульвар

Двор жилого комплекса и бульвар Четырех сезонов - считается самой большой прогулочной зоной Сургута. Это 6 000 квадратных метров благоустроенной территории, где расположено более 500 сооружений для отдыха горожан и 10 тематических площадок.

Для детей разного возраста внутри двора предусмотрено четыре игровые зоны. А для подростков и взрослых площадки для спорта и отдыха.

Центральный променад отлично подходит для неспешных семейных прогулок. Кроме этого во дворе и на бульваре расположено множество лавочек. Есть велодорожки.

Также предусмотрено более 1 400 точек озеленения, что летом делает пространство особенно уютным и добавляет баллов к экологичности района.

Концепция «двор без машин» и подземный паркинг

При этом в «4 сезона» реализована концепция «двор без машин». Это значит, что внутри комплекса движение транспорта ограничено.

По периметру расположены открытые гостевые парковки. Для автомобилей жителей в каждом доме предусмотрен подземный паркинг. Причем добраться до него можно прямо со своего этажа на лифте.

«Зимой не нужно выходить на улицу, можно сразу сесть в тёплую машину и отправится по делам. А когда возвращаешься домой с многочисленными покупками, не нужно далеко нести тяжелые пакеты», – поделилась своими впечатлениями жительница «4 сезона» и мама троих детей Юлия Батракова.

Помимо прочего подземный паркинг – это уверенность в том, что по возвращении домой искать свободное место, объезжая комплекс по 3-4 раза, не придется.

Планировки, отвечающие потребностям жителей

В «4 сезона» функциональные планировки, где учтен каждый метр пространства и учтены все функции образа жизни современного человека.

Это просторные кухни-гостиные для готовки, общения и физических занятий. Удобные спальные комнаты для отдыха и удаленной работы. Много мест для хранения одежды и бытовых принадлежностей. Лоджии, где можно обустроить дополнительное место для отдыха, спорта или работы.

В финальном доме «Зима» линейка квартир существенно расширена. Здесь будут студии, подходящие для одного человека.

Студии с одной спальней — от 42 до 50 м². Идеальный вариант как для одного человека, так и для семьи с ребенком. Студии с двумя спальнями — от 61 до 73 м². Прекрасно подойдут парам с двумя детьми. А студии с тремя спальнями площадью 74,4 м² для большой семьи

Здесь вы можете быть спокойны за близких и имущество

Подумали здесь и о безопасности. Двор, паркинг и холлы оснащены системой видеонаблюдения. Всего на территории комплекса 340 камер видеонаблюдения. Все записи выводятся на экран к консьержу в режиме 24/7, в паркинге — к охраннику. И хранятся 25 дней.

В парадных, на этажах и в каждой квартире установлены датчики пожарной безопасности. В парадных — датчики задымления. В квартирах – температурные, они срабатывают, когда в помещении выше 70 градусов

На каждом этаже в домах комплекса установлены 12 пожарных рукавов и 12 кранов, что облегчает работу специальных служб. Большим плюсом является наличие пожаробезопасного незадымляемого балкона на каждом этаже.

Необычный дизайн холлов

Как фасады каждого дома представлены в оттенка своего времени года, так же эта тема отражена в холлах каждого дома. Основной цвет – нейтральный. Светлые стены и пол помогают настроиться на спокойный лад, чтобы насладиться общением с семьей, когда вы возвращаетесь после тяжелого дня. А сочные акценты и декор, наоборот, поднимают настроение и вдохновляют по утрам.