Прекрасные закаты не оставляют равнодушным никого

Жители города знают, какие красивые в Сургуте закаты и щедро делятся фото и видео в социальных сетях.

Что необходимо, чтобы контент получился невероятно хорошим?

1.Качественная техника

2.Настрой сделать идеальный снимок

3.Хороший обзор на закат

И если первые два пункта решаются просто, то найти действительно хороший обзор городской панорамы не просто. Идеально, если это высокий этаж жилого дома. Ведь ничто не мешает обзору, а панорама как на ладони.

Но особенное удовольствие — жить в таком доме. Потому что тогда тренироваться в съемке закатов можно в любой день. И идти никуда не нужно.

Любите красивые виды и ищете такое место для своей семьи? Присмотритесь к кварталу «Булгаков». Это шестнадцатиэтажный дом и, поселившись тут, можно быть уверенным, что удивительные по красоте сургутские закаты будут вдохновлять весь летний сезон.

Вы тоже можете стать жителем квартала.

Звоните: +7 (3462) 77-95-89

Или сразу приходите: Сургут, ул. Ивана Захарова, 9/2

vk.com/kvartal_literator

instagram.com/bulgakov.literator

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