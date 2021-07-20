Большая часть югорских сотрудников Сбера привились от коронавируса

Порядка 67% сотрудников Сбера в Югре сделали прививку от коронавирусной инфекции. Каждый второй работник Югорского отделения Сбербанка прошел уже полный цикл вакцинации от COVID-19.

Прививочная кампания в Сбербанке началась с февраля 2021 года, как только вакцина «Спутник V» появилась в поликлиниках региона. Сбербанк принимает все необходимые меры для максимального обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников, следуя рекомендациям Роспотребнадзора округа.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:«Мы просто обязаны обезопасить себя от заражения, поскольку работа сотрудников Сбербанка связана с ежедневным обслуживанием клиентов. Для этого мы делаем все возможное: с самого начала пандемии работники всех 133 офисов Сбера в Югре обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками, а в этом году стартовала массовая вакцинация. Сейчас 65% персонала наших югорских офисов привито, однако темпы вакцинации не снижаются. Мы прикладываем все усилия, чтобы эта процедура проходила комфортно и без потери лишнего времени, и сотрудники могли сделать прививки прямо в отделениях банка».