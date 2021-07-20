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​Определены лучшие стартапы трека FutureBank программы «Московский акселератор»

Подведены итоги работы трека FutureBank программы «Московский акселератор»

​Определены лучшие стартапы трека FutureBank программы «Московский акселератор»
Фото: Банк Уралсиб

Подведены итоги работы трека FutureBank программы «Московский акселератор», партнером которого является Банк Уралсиб. На Demoday 25 компаний-финалистов представили широкой публике свои проекты в сфере искусственного интеллекта, цифрового маркетинга, геймификации, рекомендательных систем и LegalTech. Всего на участие в программе было подано 390 заявок. Мероприятие прошло в онлайн-формате, трансляцию посмотрели более 2600 человек и более 800 пользователей смотрели ее одновременно.

«Мы положительно оцениваем результаты сотрудничества с программой «Московский акселератор». Мы выбрали несколько команд и их проектов, которые могут способствовать развитию нашего бизнеса в перспективе. Впереди лучших участников ждет Комиссия по инновациям. Но я рассчитываю на то, что все команды смогут успешно ее преодолеть, и большую часть стартапов мы отпилотируем до конца 2021 года», – поделился Дмитрий Гришин, директор по инновациям Банка Уралсиб.

По результатам акселерационной программы стартап Banneon – генератор ресайзов статичных и анимированных креативов – уже заключил договор о платном внедрении своего решения и используется банком.

Ещё 5 компаний готовятся к прохождению Комиссии по инновациям: Andata, Yoloco, Altcraft Marketing, ЮРРОБОТ, UR-LI.

Больше десяти команд с высоким инновационным потенциалом продолжат сотрудничество с Банком Уралсиб в рамках трехмесячной программы пост-акселерационной поддержки, включающей индивидуальный трекинг, встречи с инвесторами и представителями корпораций.

В их число вошли такие стартапы, как: RevGames – платформа и сервис по геймификации для программ лояльности, DyCont – сервис для персонализации сайтов по условиям и проведения А/Б-тестов без программиста, CASTDEVIA – сервис целевых маркетинговых решений, Hot-WiFi – решение на основе «WiFi-радара», нацеленное на привлечение новых клиентов.

Несколько компаний рассматриваются для размещения в b2b маркетплейсе Банка Уралсиб, доступного для более чем 100 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса банка. Ими стали: JagaJam (комплекс продуктов статистики и автоматизации работы с социальными сетями), LabelUp (сервис нативной рекламы в Instagram), Letteros (конструктор html-писем с готовыми шаблонами и интеграцией с популярными бизнес-платформами для отделов маркетинга и продаж), Hot-WiFi.

«Мы благодарны Банку Уралсиб за активную работу с участниками акселератора. Ждем результатов пост-акселерационной программы и желаем роста выручки всем участникам», – прокомментировала Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Также в рамках демо-дня эксперты из ведущих финансовых и технологических компаний – Visa, Huawei, AAALab, CypRus_iT, банк «Открытие», ИК «СИБИНТЕК», AIFC Fintech Hub, Ассоциация ФинТех – обсудили такие темы как цифровизация денег и банков в эпоху digital, устойчивое развитие финансовых услуг, внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь и ряд других тем.

Видеозапись Demo day смотрите по ссылке.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 83, комментариев: 0
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