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​В Нижневартовске в расчетно-информационном центре доступна оплата безналичным способом

ЖКУ можно оплачивать безналичным способом — достаточно назвать адрес или номер лицевого счета

​В Нижневартовске в расчетно-информационном центре доступна оплата безналичным способом

СберБанк в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры запустил новый сервис оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь Нижневартовский расчетно-информационный центр принимает платежи безналичным способом не только за свои услуги, но и практически за все услуги ЖКХ города. Сервис доступен во всех семи окнах оператора для 75 000 абонентов НРИЦ. Пока данной услугой воспользовались более 1 000 собственников.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Банк продолжает создавать новые сервисы для обслуживания жителей. Для их удобства мы реализовали «Гибрид ЖКХ» в РИЦ Нижневартовска. Теперь каждый житель может оплатить большинство услуг в одном месте и не тратить время на поездку в офисы компании или в отделения банка.Это выгодно и поставщикам услуг, так как все организации, в адрес которых приняты платежи, на следующий рабочий день получат денежные средства на свои расчетные счета».

Для совершения операции достаточно назвать свой адрес или номер лицевого счета, также можно оплачивать по QR-коду, предъявив квитанцию. Чтобы получить услугу, вартовчанам необходимо взять в терминале соответствующий запросу на оплату услуг ЖКХ талон в электронной очереди.


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19 июля в 18:44, просмотров: 466, комментариев: 0
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