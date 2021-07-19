СберБанк в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре совместно с ресурсоснабжающими организациями реализовали сервис передачи показаний приборов учета через СберБанк Онлайн. Теперь 12 000 абонентов ООО "РИЦ" в г. Белоярский и порядка 4 000 АО "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны" г. Ханты-Мансийска имеют возможность ежемесячно вносить данные о личных расходах за потребление водо- и электроресурсов в мобильном приложении СберБанка. Время передачи данных составит не более 5 секунд.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Это удобно, так как больше не нужно заходить в личные кабинеты на разных сайтах поставщиков услуг, запоминать логины и пароли, тратить время на звонок, отправку СМС. Мы стремимся избавить клиента от рутинных задач, предлагая передавать все данные в одном месте - в привычном и удобном мобильном банке. Пока к сервису подключено две организации в Югре, но мы готовы расширять этот список. При этом для поставщика услуг это будет бесплатно».

Чтобы внести показания приборов учета, необходимо открыть веб-версию или мобильное приложение СберБанк Онлайн, зайти во вкладку «Платежи», выбрать «Дом» и нужный пункт. В предложенном списке действий появится «Передача показаний». Система проанализирует введенные данные на корректность и предупредит, если указано слишком большое значение.

Если настроить автоплатеж и своевременно подавать данные счетчиков, то платеж сработает сразу на нужную сумму.