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​Банк Уралсиб запустил акцию «Выгодный ВЭД» для бизнеса

Бесплатная услуга валютного контроля от Банка Уралсиб

​Банк Уралсиб запустил акцию «Выгодный ВЭД» для бизнеса
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил акцию «Выгодный ВЭД» – клиенты, которые перевели свой бизнес в сфере внешнеэкономической деятельности на обслуживание в Банк Уралсиб, получают бесплатную услугу валютного контроля на 3 месяца с момента подключения к акции*.

Акция проводится с 19 июля по 31 декабря 2021 года. Принять участие в ней могут новые клиенты, а также действующие клиенты банка, которые не пользовались услугами валютного контроля в банке в течение 2020-2021 годов – юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Персональный эксперт Банка Уралсиб поможет бесплатно оформить документы по переводу контракта из другого банка, обеспечит пошаговое сопровождение по сделке.

Более подробно об услугах сопровождения ВЭД Банка Уралсиб можно узнать по телефону «горячей линии» для бизнес-клиентов 8-800-700-77-16, или на сайте банка.

*По окончании срока действия бесплатной услуги за валютный контроль плата взимается согласно тарифам банка: 0,12/0,15% (в зависимости от региона) от суммы операции, но не менее 600 рублей и не более 60 000 рублей + НДС. Размер действителен на 19.07.2021 и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в период Акции. Подробная информация о тарифах – на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 16:38, просмотров: 152, комментариев: 0
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