Авиакомпания «Россия» запустила прямой рейс Нижневартовск—Санкт-Петербург

Напрямую из Нижневартовска в Санкт-Петербург можно улететь на борту «России»: авиакомпания запустила рейс 12 июня. Он открывает северянам возможности не только повидать красоты Северной столицы, но и благодаря удобным стыковочным рейсам добраться до турецкой Антальи и популярных городов российского юга — Сочи, Симферополь, Анапу, Минеральные Воды, а также до Калининграда.

«Рейсы выполняются четыре раза в неделю на комфортабельных самолетах нового поколения Boeing 737-800, — говорят в авиакомпании. — Из Нижневартовска в Санкт-Петербург — по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам, обратно — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям».

Цена 3,5-часового перелета — порядка 6900 рублей, кроме того, на рейсах «России», входящей в группу компаний «Аэорфлот», можно копить и тратить мили «Аэрофлот бонус».

Новый рейс, ставший альтернативой полетам через Москву, уже оценили югорчане: «В этом году мы с мужем планировали отдохнуть в Крыму, но поскольку не знали, будут ли из-за пандемии ограничения, билеты брали не заранее, а незадолго до полета, — поделилась жительница ХМАО Анна Иванова. — Прямых рейсов в нужную дату в Симферополь не было, а перелет через Москву был дорогим. Поэтому мы решили полететь «Россией» через Петербург. Это было на порядок дешевле, а заодно исполнили мечту мужа, который давно хотели побывать в Питере, и остановились там на два дня».

Довольны и жители Северо-Запада. Так, например, Павел Крутиков из Ленинградской области на днях прилетел в Нижневартовск на рыбалку. «Обычно я летал в Астрахань, но через Москву, или ездил в Карелию на машине. В этом году решил порыбачить в ХМАО. Прямой рейс — это, конечно, очень удобно», — рассказал он.

Во время перелета требуется соблюдать меры противовирусной безопасности: согласно рекомендациям Минтранса, в течение всего полета на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.