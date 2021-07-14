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​ООО «РН-Юганскнефтегаз» пыталось скрыть последствия выхода нефти на промысловом трубопроводе рядом с нефтепроводами «Транснефть – Сибири»

О проведении незаконных земляных работ в районе нефтепровода

​ООО «РН-Юганскнефтегаз» пыталось скрыть последствия выхода нефти на промысловом трубопроводе рядом с нефтепроводами «Транснефть – Сибири»
Фото: Транснефть – Сибирь

13 июля 2021 года сотрудниками Нефтеюганского УМН АО «Транснефть – Сибирь» в ходе авиапатрулирования было обнаружено проведение незаконных земляных работ в непосредственной близости от действующего магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев (МН НКК).

При облете магистрального нефтепровода в его охранной зоне был обнаружен экскаватор за проведением земляных работ. К моменту обнаружения был выкопан котлован размером 6х5 метров и глубиной около 6 м. Расстояние от края котлована до непосредственно стенки, находившегося под рабочим давлением и прокачивающим нефть трубопроводом, составило около метра.

Все работы проводились экскаватором ООО «РН-Юганскнефтегаз» без согласования с АО «Транснефть – Сибирь» в охранной зоне МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевские – Южный Балык, что категорически запрещено требованиями промышленной безопасности.

Выяснилось, что работники ООО «РН-Юганскнефтегаз» предприняли попытку сокрытия произошедшей утечки нефти на подводящем от месторождений «Роснефти» нефтепроводе, при этом грубо нарушив требования безопасной эксплуатации объектов магистрального транспорта нефти (МН НКК и УЮБ находятся в работе под давлением).

В разработанный котлован было начато складирование замазученного грунта. При этом распространение нефти было частично остановлено валиком поперек нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь», обустроенным экскаватором ООО «РН-Юганскнефтегаз» без представителей Нефтеюганского УМН.

Как выяснилось, на узле задвижек промыслового нефтепровода ООО «РН-Юганскнефтегаз» диаметром 150 мм (трубопровод сбора нефти с кустов добычи) накануне произошел аварийный выход нефти. Вылившаяся из поврежденных задвижек нефть стекла по рельефу местности к проходящим поблизости магистральным трубам ПАО «Транснефть».

В целях сокрытия аварии у ООО «РН-Юганскнефтегаза» сдача нефти на 560 узле была прекращена под предлогом ее сильной обводненности.

Нефть самотеком от узла задвижек промыслового трубопровода, расположенного выше по рельефу местности растеклась вдоль магистральных нефтепроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевские – Южный Балык (УЮБ) 200 метров с попаданием в безымянный ручей, впадающий в реку Малый Балык. Расстояние между трубопроводами, расположенными в одном технологическом коридоре, составляет 30 м, площадь загрязнения составила приблизительно 30х200 метров, предположительный объем утечки – 60-100 куб. м.

Возможная причина аварии – сквозное коррозионное повреждение отвода промыслового трубопровода диаметром 150 мм. На текущий момент сварочные работы по замене отвода силами ООО «РН-Юганскнефтегаз» завершены, трубопровод в работе, принадлежащий ООО «РН-Юганскнефтегаз» экскаватор задержан. Выставлена патрульная группа СБ в составе 3 человек.

Приблизительное расстояние до ближайшего производственного объекта АО «Транснефть – Сибирь» – ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского УМН – составляет 3 км.

Информация о произошедшем направлена АО «Транснефть-Сибирь» в «Ростехнадзор», в «Росприроднадзор», руководству ООО «РН-Юганскнефтегаз», на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В целях сокрытия случившегося и вопреки требованиям промбезопасности, в нарушение действующих нормативов «РН-Юганснефтегаз» не информировал о случившемся соответствующие ведомства. Кроме того, действия работников по скрытию факта разлива создали реальные риски повреждения и вывода из строя магистральных нефтепроводов, что обычно присуще криминальным структурам, а не нефтедобывающему предприятию.

Как стало дополнительно известно, виновник аварии ООО «РН-Юганскнефтегаз» на месте выхода нефти работы по ликвидации последствий не ведет, разлитая нефть продолжает стекать в безымянный ручей, который впадает в реку Малый Балык. Замазученный грунт и вытекшую нефть никто не собирает и не утилизирует.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 97, комментариев: 0
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