В рейтинге лучших интернет-банков для бизнеса Банк Уралсиб — в двадцатке

По итогам 2020 года система дистанционного банковского обслуживания Уралсиб – Бизнес Online вошла в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса по версии международной ассоциации бизнес-банкиров SME Banking Club*.

Исследование Business Online Banking 2021 включало анализ функционала 85 интернет-банков для бизнес-клиентов в 11 странах. Каждый интернет-банк оценивался экспертами SME Banking Club по 150 параметрам с точки зрения представления максимально возможного функционала дистанционного обслуживания для бизнеса. Банк Уралсиб вошел в число двадцати финалистов премии Business Online Banking 2021 в странах СНГ и Кавказа.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 рейтинга крупнейших банков по объемам кредитования МСБ, активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей. В рамках экосистемы для бизнеса Уралсиба клиенты в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

*SME Banking Club – международная платформа, объединяющая бизнес-банкиров с целью обмена информацией, аналитикой, опытом в том, как развиваются локальные, региональные и глобальные рынки обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ).