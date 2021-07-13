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Где в Сургуте жить хорошо?

На улице Захарова строятся новые дома: «Азбука», «Severin» и вторая очередь дома «Клюква»

Где в Сургуте жить хорошо?

Если вы прогуляетесь по 30 микрорайону Сургута, то увидите, насколько он преобразился. Здесь уже есть ряд новостроек, которые отличаются от других домов не только фасадами, но и благоустройством придомовой территории. Но на этом развитие района не останавливается. Сейчас на улице Ивана Захарова строятся новые дома: «Азбука», «Severin» и вторая очередь дома «Клюква».

Сам район отличается развитой инфраструктурой. В шаговой доступности парки, магазины, развивающие центры, салоны красоты, детские сады, школы, спортивные залы и многое другое. Неудивительно, что многие стремятся жить именно здесь.

На 2024 год запланировано строительство нового детского сада на 300 мест, на 2025 год запланировано строительство ещё одной школы на 1500 мест. Район объединяют велодорожки, по которым будет комфортно прогуливаться молодым мамам и устраивать семейные велопрогулки.

Дом «Азбука» и вторая очередь дома «Клюква»

Эти дома — продолжение уже успешно реализованного проекта в 30 микрорайоне. Это два шестнадцатиэтажных дома, образующих единый архитектурный ансамбль. Ещё одна особенность — планировки студийного формата с одной и двумя комнатами. Здесь каждый метр полезен. Просторные кухни-гостиные, комнаты правильной формы, удобное расположение, увеличенное остекление окон и даже кармашек для вайфай роутера. Всё это предусмотрено для комфорта будущих жильцов.

Во дворе оборудованы площадки для детей разных возрастов. Для малышей — качели, песочница карусели и горки. Для детей постарше — игровые комплексы, а для подростков — зона воркаут. Ребятам будет комфортно гулять и проводить время со сверстниками. Вокруг площадок проходит дорожка, где они могут кататься на велосипедах, самокатах и скейтах. Также для семейного отдыха предусмотрена площадка с искусственным газоном. Когда погода позволяет, можно устраивать пикники или читать книгу.

Дом «Severin»

Дом с северным характером. Первый и единственный в таком оформлении в Сургуте. Тема севера отражается не только в убранстве фасада, но и в оформлении парадных, а также дворовой территории.

В доме «Severin» большой выбор семейных планировок. Всего представлено 34 варианта: студии, студии с одной, двумя и тремя комнатами. Планировки отличаются вариативностью. Вы можете подобрать квартиру с видом на две стороны, с гардеробной, кладовой, с гостевым санузлом, с коридором и без коридора.

Двор дома свободен от машин. Это означает, что все парковочные места вынесены за его пределы. Сама территория огорожена забором и находится под видеонаблюдением. Площадки оборудованы мягким резиновым покрытием, что позволит детям резвиться в свое удовольствие, при этом чувствовать себя в безопасности. Но это ещё не все: здесь будут реализованы новые для Сургута решения. Дом «Severin» станет первым домом во дворе которого установят небольшой скейт-парк и тарзанку.

Приходите на экскурсию по району. Больше информации об объектах расскажут менеджеры отдела продаж. Звоните по номеру 779-550 и записывайтесь на персональную экскурсию, чтобы вживую познакомиться с объектами.

Сайт: ssthm.ru

Инстаграм: @azbuka_severin


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Сегодня в 15:12, просмотров: 195, комментариев: 0
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