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​ВТБ увеличит на 10% государственные выплаты на школьников

ВТБ дополнительно начислит 1 000 бонусов клиентам для получения «школьных» выплат

​ВТБ увеличит на 10% государственные выплаты на школьников
Фото: ВТБ

ВТБ дополнительно начислит 1 000 бонусов клиентам, которые воспользуются картой банка для получения государственных «школьных» выплат. Каждая семья, воспитывающая детей школьного возраста, в августе получит от государства по 10 тыс. рублей на каждого ребенка и сможет добавить к этой сумме 10% бонусами. Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей.

На единовременную выплату для подготовки детей к школе – по 10 тыс. рублей на одного школьника – в августе смогут претендовать порядка 20 млн российских семей. Чтобы получить «школьные» выплаты от государства, одному из родителей необходимо оставить заявку на сайте Госуслуг с указанием номера счета для зачисления средств. Заявки принимаются с 15 июля, а сами выплаты стартуют с 16 августа.

Все родители смогут получить от ВТБ дополнительно 10% от суммы государственной выплаты, если в качестве карты для зачисления пособия укажут счет карты ВТБ. Для этого клиенту не потребуется производить дополнительных действий: в течение недели после получения школьной выплаты 1 000 бонусов за каждого ребенка начислятся на бонусный счет родителя. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы.

Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей. Годовая страховка на случай онкологии активируется ответом на SMS банка, которое придет после перечисления государственного пособия, а страховая защита начнет действовать через календарный месяц после активации. Подробности и условия программы можно уточнить на сайте банка.

«Государство последовательно проводит социальную политику, направленную на поддержку семей с детьми. Для ВТБ социальная ответственность имеет стратегическое значение. Банк готов не просто выступить техническим провайдером для перечисления «школьных» выплат родителям, но и дополнительно поддержать российские семьи. Для этого мы фактически увеличим размер государственной выплаты на 10% для наших клиентов и одновременно бесплатно предоставим детскую страховку на случай онкологических заболеваний», - комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.


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12 июля в 14:04, просмотров: 909, комментариев: 0
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