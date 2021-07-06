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​Предлагаем эксклюзивную ипотеку на покупку квартиры в ЖК "Жемчужина Оби" от партнера СНГБ

Жемчужина Оби – это новый жилой комплекс комфорт-класса на берегу реки

​Предлагаем эксклюзивную ипотеку на покупку квартиры в ЖК "Жемчужина Оби" от партнера СНГБ

Основные условия по ипотеке:

∙ Процентная ставка - от 5,99% * в первый год
∙ Первоначальный взнос - от 0%
∙ Сумма кредита - до 8 000 000 руб.
∙ Срок - до 30 лет

Жемчужина Оби – это новый жилой комплекс комфорт-класса на берегу реки. 25-этажный дом с ярким медиафасадом, как истинное украшение реки Обь, будет радовать жителей не только района, но и города. А для будущих жителей жилого комплекса станет комфортным местом для жизни, отдыха и творчества.

Главной особенностью проекта являются необыкновенные виды на пойму реки, открывающиеся вдаль из панорамных окон. Здесь можно встречать рассветы и наблюдать самые красивые закаты в комфорте, ведь в жилом комплексе предусмотрены теплые лоджии.

Развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка позволят жителям комплекса правильно организовать свою жизнь. В пешей доступности находятся все социально-значимые объекты: детский сад № 27 «Микки-Маус», общеобразовательные школы № 4 и № 45, поликлиника, а также школа танцев, оздоровительный центр и культурно-спортивный комплекс «Геолог».


Жилой комплекс "Жемчужина Оби" – новый уровень комфорта:

1. Готовое жилье. Ключи в день подписания договора

2. Уникальные квартиры со свободной планировкой: однокомнатные квартиры – от 35 м2, трехкомнатные квартиры – до 124 м2

3. Панорамные виды на город и реку

4. Теплые лоджии, красивые подъезды

5. Безопасное пространство: закрытый двор, видеонаблюдение и консьерж-сервис

6. Подземный паркинг, детские и спортивные площадки, площадка для тренировки собак

Cайт проекта www.sibpromstroy.ru

Для получения ипотеки на выгодных условиях, позвоните по номеру телефона СНГБ +7 (904) 483-43-52 или забронируйте квартиру по телефону офиса продаж от застройщика ГК «Сибпромстрой»у +7 (495) 185-98-23.

Ознакомьтесь с условиями ипотечной программы СНГБ и оформите заявку.

*Процентная ставка действует в льготный период, срок которого составляет 1 (один) год с даты выдачи кредита.

В случае наличия в течение льготного периода операций по досрочному гашению, пониженная ставка действует до дня погашения суммы основного долга, определенного для погашения в льготный период. По окончанию льготного периода размер базовой ставки составит – 7,59%.

Размер базовой процентной ставки увеличивается на:

+2% - при неоформлении/ непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/ или «Потеря дохода (работы)»;

+ 0,1% до 2,5% - при первоначальном взносе менее 50% в зависимости от размера первоначального взноса;

+ 0,9% - если Клиент не является зарплатным Клиентом/ зарплатным Клиентом «бюджетником»;

+ 0,1% - при отказе от оформления услуги организации представления в Росреестр в электронной форме документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав.

Оформление/ продление страхования Заемщиком предмета залога осуществляется в течение всего срока действия кредитного договора.

Предложение действительно по заявкам, принятым в период с 24.06.2021 до 23.06.2022 (включительно).


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06 июля в 13:17, просмотров: 462, комментариев: 0
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