Идём в ногу со временем

Весь прошедший год Ханты-Мансийский НПФ работал над улучшением качества обслуживания клиентов. Мы считаем, что позаботиться о своём благополучии на пенсии должно быть также легко, как позвонить другу по видеосвязи.

Так, например, программа «Две пенсии для бюджетников» стала полностью онлайн-продуктом: начиная с заключения договора и заканчивая назначением пенсии. Каждый может сделать это в своём «Личном кабинете».

Благодаря профессионализму моих коллег — сотрудников фонда и партнеров, с уверенностью могу сказать, что сегодня мы предоставляем весь спектр услуг, который может понадобиться нашему клиенту при общении с фондом – 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Более 40 000 клиентов уже зарегистрированы в «Личном кабинете» и получают услуги онлайн. Например, заключают пенсионный договор, рассчитывают размер будущей пенсии, пополняют пенсионный счёт, изменяют персональные данные и получают консультации специалистов.

С этого года клиенты Ханты-Мансийского НПФ могут получать востребованные услуги фонда в отделениях многофункциональных центров Югры.

Также по итогам 2020 года Ханты-Мансийский НПФ занимает третье место в стране по количеству получателей пенсии среди других НПФ. По количеству участников и по размеру среднего счета застрахованного лица мы входим в ТОП-5 фондов, а по объему пенсионных выплат в ТОП-10.

Очень важно, что нам доверяет Правительство округа. Совместно мы смогли усовершенствовать окружное законодательство в пенсионной области. Теперь нашим клиентам не нужно проходить процедуру ежегодной регистрации. Выплата окружной пенсии назначается автоматически.

В этом году мы смогли провести социально значимое городское мероприятие с участием Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - шахматный турнир «Открытая игра», который прошёл в Югорской шахматной академии.

Всё это было бы невозможно без людей. От лица сотрудников Ханты-Мансийского НПФ, мы благодарим своих клиентов и партнёров за доверие и плодотворное сотрудничество.

Спасибо, что вы с нами!