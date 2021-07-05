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Льготная ипотека продлена, но поменялись условия. Что именно изменилось?

Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возместит государство

Льготная ипотека продлена, но поменялись условия. Что именно изменилось?

30 июня председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы «Льготная ипотека». Взять кредит на приобретение квартиры в новостройке по этой программе можно до 1 июля 2021 года. Однако, стоит учитывать ряд изменений.

Приобрести «первичку» можно со ставкой до 7% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возместит государство. Максимальная сумма кредита для регионов – 3 млн рублей. Первоначальный взнос остался таким же – не менее 15% от стоимости жилья.

Благодаря льготной ипотеке многие семьи уже улучшили жилищные условия. Часть сургутян остановила свой выбор квартале «Булгаков», который оформлен в стиле современная классика. Квартал строится в 30 микрорайоне города. Сегодня для покупки доступны квартиры в доме III, где помимо интересной концепции и удобных планировок, также есть:

- приватный двор

- видеонаблюдение

- французские балкончики

- ручная роспись стен в парадной

Говорить о квартале можно долго, но лучше один раз увидеть все самому. Правда? Записаться на экскурсию по объекту, а также подать заявку на льготную ипотеку можно в центре продаж. Звоните: +7 (3462) 77-95-89

Или сразу приходите: Сургут, ул. Ивана Захарова, 9/2

vk.com/kvartal_literator
instagram.com/bulgakov.literator

ssthm.ru


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05 июля в 13:12, просмотров: 251, комментариев: 0
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