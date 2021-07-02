С 21 мая клиент ВТБ может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС

«Ежегодно россияне, приобретая недвижимость и улучшая свои жилищные условия, возвращают около 200 млрд рублей налогов. Но для этого им необходимо собрать многочисленные справки о доходах и документы о праве собственности на имущество, изготовить скан-копии, оформить декларацию 3-НДФЛ, а затем до 4 месяцев ждать поступления средств. В рамках стратегии ВТБ, направленной на 100%-ную цифровизацию наших сервисов и реализацию ESG-инициатив, мы готовы предложить клиентам удобную безбумажную процедуру налогового вычета в ВТБ Онлайн, которая ускорит получение денег и сведется к паре кликов в мобильном банке», - сказал Святослав Островский.

Напомним, в мае в ВТБ Онлайн стало доступно оформление налогового вычета на средства, внесенные клиентами на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). С 21 мая клиент может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 52 тысяч в год, либо получить налоговую льготу на полученный по этому счету доход.