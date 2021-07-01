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​Банк Уралсиб обновил программу лояльности Уралсиб Бонус

Обновленная программа лояльности Банка Уралсиб позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц

​Банк Уралсиб обновил программу лояльности Уралсиб Бонус
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб обновил собственную программу лояльности Уралсиб Бонус. Теперь она стала более простой, понятной и прозрачной.

Обновленная программа позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Накопленные бонусные рубли можно использовать для оплаты путешествий, а можно конвертировать в реальные рубли – просто компенсируйте затраты на любую покупку в сумме от 1500 до 50 000 рублей за предыдущий месяц по карте, подключенной к Уралсиб Бонус. При этом ограничений по общей сумме кешбэка или количеству покупок для компенсации нет, а 1 бонусный рубль равен 1 российскому рублю.

Максимальный кешбэк легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь новая программа Уралсиб Бонус – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце:

  • 1%, если общая сумма покупок по всем картам Уралсиб, подключенным к Уралсиб бонус, составит не менее 10 000 рублей в месяц
  • 1%, если у вас есть кредитная карта в Банке Уралсиб и задолженность по ней составила не менее 5000 рублей хотя бы один день в месяц, или есть действующий потребительский кредит или автокредит с остатком задолженности на начало месяца не менее 100 тысяч рублей
  • 1%, если у вас есть кредитная карта в Банке Уралсиб и задолженность по ней составила не менее 15000 рублей хотя бы один день в месяц, или Вы являетесь владельцем пакета услуг «Приоритет», «Статус» или «Прайвет» 6 месяцев и более.

Бонусные баллы, которые накопились на Вашем бонусном счете до 01.07.2021 года, мы уже перевели в реальные бонусные рубли, и Вы сможете использовать их для компенсации совершенных в июне покупок.

Более подробно ознакомиться с условиями программы Уралсиб Бонус Вы можете здесь. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).


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Сегодня в 16:38, просмотров: 105, комментариев: 0
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