Клиенты ВТБ в ХМАО разместили на накопительных счетах «Копилка» 22 млрд рублей

Клиенты ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе разместили на накопительных счетах «Копилка» порядка 22 млрд рублей. С начала года показатель вырос более чем на 50%.

Общее количество действующих счетов «Копилка» в Югре сейчас составляет порядка 48 тысяч, с начала года их открыто 2,9 тысяч. На сегодня доля средств, которые югорчане вложили в накопительные счета, превысила 56% от общего объема сбережений жителей округа в ВТБ. Эксперты отмечают, что популярность накопительного счета связана с возможностью клиента гибко управлять своими финансами. Напомним, что по условиям ведения счета «Копилка» проценты по нему начисляются за каждый день размещения средств и выплачиваются ежемесячно.

«По итогам первого полугодия мы ожидаем заметный рост портфеля накопительных счетов и, соответственно, дальнейшего повышения их доли относительно классических депозитов, - комментирует управляющий ВТБ в ХМАО Владимир Шевелев. – С 15 июня мы повысили ставку по накопительному счету «Копилка»: теперь в первые три месяца пользования счетом ставка увеличится на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» к Мультикарте ВТБ доходность по счету возрастает до 6,5%».

Открыть «Копилку» можно в трех валютах — российский рубль, доллар США и евро — как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн. В интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн клиент может поставить цель для накопления, указав целевую сумму и срок, а также настроить автопополнение счета.