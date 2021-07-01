В АО «Ханты-Мансийский НПФ» состоялось годовое общее собрание акционеров.

На повестке дня рассматривались семь вопросов, в том числе об утверждении годового отчёта Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Акционеры фонда оценили достоверность и открытость предоставленной информации и утвердили оба документа.

По итогам 2020 года доходность Ханты-Мансийского НПФ выше средней по рынку. По количеству получателей пенсии фонд занимает третью позицию среди других негосударственных пенсионных фондов, по количеству участников и по размерам среднего счета застрахованного лица входит в ТОП-5, а по объему пенсионных выплат в ТОП-10.

Также отметим, что до общего собрания акционеров, вся отчётность была проверена аудиторской компанией «Ernst & Young (EY)».

Аудиторская компания Ernst & Young проводит аудит финансовой отчетности Ханты-Мансийского НПФ впервые. Эта компания одна из крупнейших и авторитетных в мире. Входит в «Большую четвёрку».

Вся отчётность фонда размещена на официальном сайте - hmnpf.ru