Мобильный оператор Tele2 и Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики автономного округа. Среди основных задач – развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе с использованием современных стандартов мобильной связи. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2021 году составит 520 млн рублей.

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики подписали директор филиала Tele2 ХМАО Марк Малахов и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин. Стороны нацелены на активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе и реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В фокусе оператора: совершенствование и расширение зоны покрытия сотовой сети в стандартах 4G и 2G, повышение доступности услуг связи, формирование предложений по развертыванию в автономном округе технологий для обслуживания устройств интернета вещей и проектов на основе аналитики больших данных.

До конца 2021 года Tele2 модернизирует действующие объекты сети и запустит новые базовые станции в Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском муниципальных районах и в городах: Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Пыть-Яхе, Сургуте. На реализацию этого проекта оператор направит 520 млн рублей.

Марк Малахов, директор филиала Tele2 в Ханты-Мансийском автономном округе: «Ханты-Мансийский автономный округ – один из приоритетных для нас регионов. Партнерство с департаментом позволит обеспечить жителей качественными услугами мобильной связи, скоростного мобильного интернета и современными сервисами. Мы являемся социально ответственным мобильным оператором и развиваем голосовые услуги и высокоскоростной интернет не только в крупных городах, но и отдаленных небольших населенных пунктах, на производственных площадках и месторождениях. Уверен, что совместная работа с администрацией области повысит доступность телеком-сервисов для бизнеса и населения, ускорит цифровизацию городской среды и производственных процессов».

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры: «Мы намерены сконцентрировать наши усилия на расширении информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Модернизация действующих и строительство новых базовых станций позволит повысить стабильность и доступность мобильной связи, что позволит обеспечить качественными услугами связи жителей в ряде отдаленных населенных пунктов и городов округа».

Для Tele2 это уже второй инвестиционный проект при поддержке правительства ХМАО. В рамках соглашения 2015 года оператор развернул покрытие сети LTEво всех районах округа, а также модернизировал сеть 2G. В зоне охвата сети Tele2 проживает свыше 99,7% населения округа.