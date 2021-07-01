16+
Логотип Сиапресс
USD  72,9086   EUR  86,4113  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
0
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
0
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
0
Больше опросов

​Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году

Мобильный оператор Tele2 и Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры подписали соглашение о сотрудничестве

​Tele2 направит на цифровое развитие ХМАО 520 млн рублей в 2021 году
Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 и Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики автономного округа. Среди основных задач – развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе с использованием современных стандартов мобильной связи. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2021 году составит 520 млн рублей.

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики подписали директор филиала Tele2 ХМАО Марк Малахов и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин. Стороны нацелены на активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе и реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В фокусе оператора: совершенствование и расширение зоны покрытия сотовой сети в стандартах 4G и 2G, повышение доступности услуг связи, формирование предложений по развертыванию в автономном округе технологий для обслуживания устройств интернета вещей и проектов на основе аналитики больших данных.

До конца 2021 года Tele2 модернизирует действующие объекты сети и запустит новые базовые станции в Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском муниципальных районах и в городах: Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Пыть-Яхе, Сургуте. На реализацию этого проекта оператор направит 520 млн рублей.

Марк Малахов, директор филиала Tele2 в Ханты-Мансийском автономном округе: «Ханты-Мансийский автономный округ – один из приоритетных для нас регионов. Партнерство с департаментом позволит обеспечить жителей качественными услугами мобильной связи, скоростного мобильного интернета и современными сервисами. Мы являемся социально ответственным мобильным оператором и развиваем голосовые услуги и высокоскоростной интернет не только в крупных городах, но и отдаленных небольших населенных пунктах, на производственных площадках и месторождениях. Уверен, что совместная работа с администрацией области повысит доступность телеком-сервисов для бизнеса и населения, ускорит цифровизацию городской среды и производственных процессов».

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры: «Мы намерены сконцентрировать наши усилия на расширении информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Модернизация действующих и строительство новых базовых станций позволит повысить стабильность и доступность мобильной связи, что позволит обеспечить качественными услугами связи жителей в ряде отдаленных населенных пунктов и городов округа».

Для Tele2 это уже второй инвестиционный проект при поддержке правительства ХМАО. В рамках соглашения 2015 года оператор развернул покрытие сети LTEво всех районах округа, а также модернизировал сеть 2G. В зоне охвата сети Tele2 проживает свыше 99,7% населения округа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:32, просмотров: 152, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне могут сделать прививку от COVID-19 в «Сити Центре» 1168
  2. ​МегаФон запустил формат передвижных магазинов 1020
  3. Банду из Белого Яра осудят за похищение и групповое изнасилование двух сургутянок 959
  4. Вартовчанин на иномарке сбил трехлетнего ребенка 866
  5. ​Единство власти 847
  6. ​В Тюменскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса 584
  7. ​«Вези меня в Югорск, петух»: В ХМАО пассажирка напала на таксиста // Видео 493
  8. Сургутские пожарные за сутки спасли двух человек и котика 464
  9. ​Говорят, ЦБ повысит ключевую ставку. Что это значит для нас? 411
  10. ​Дело о гибели двух детей на пожаре в Сургуте передано в суд, на скамье подсудимых – мать погибших 405
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13111
  2. Косметолог Арина Пахтусова: «Голенькими не ходим. Должен быть барьер между иммунитетом вашей кожи и окружающей средой» // ONLINE 6677
  3. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6250
  4. ​Без масок – особо опасны 6193
  5. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 3971
  6. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 3553
  7. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3478
  8. В выходные вартовчане смогут привиться только вторым компонентом вакцины от COVID-19 3478
  9. ​С абьюзером хочется быть противной 3279
  10. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 3145
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16167
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13111
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11264
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9305
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9208
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8744
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8449
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8235
  9. ​Звонок Полукеева 7565
  10. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 7411

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика