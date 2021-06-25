В 30 микрорайоне Сургута строится новый дом «Severin»

В 30 микрорайоне строится новый дом «Severin». Работая над проектом благоустройства территории застройщик уделил большое внимание не только благоустройству двора, но и безопасности.

— Двор огорожен забором высотой 2 метра. Доступ осуществляется с помощью специального магнитного ключа.

— Концепция «двор без машин». Все автомобили размещаются на специально оборудованном паркинге, который расположится по обе стороны дома за забором.

— Видеонаблюдение

— Детские конструкции из экологичных материалов.

— Мягкое бесшовное резиновое покрытие на площадках.

Кстати, наполнение двора нового дома «Severin» будет интересное:

— Мини-парк с гамаками, лежаками и беседкой

— Игровые объекты: двойные и одинарные качели, карусели, игровые комплексы, доска для рисования, домик, детские барабаны, качели на пружинках

— Спортивные объекты: мини-скейт-парк, тарзанка, спортивный комплекс, турники

— Ландшафтные объекты: газоны, лаунж-зона, приподнятые клумбы, фонари и лавочки

Не выходя за пределы своего двора, жители смогут заниматься спортом, гулять с детьми, кататься на велосипеде и отдыхать.

Чтобы узнать больше информации оставляйте заявку на сайте ssthm.ru. Также можно записаться на консультацию по телефону 8 (3462) 270-750