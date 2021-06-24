Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Как работать с возражениями клиентов?» – в Университете бизнеса, который пройдет 30 июня в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Анастасия Бердникова, сертифицированный бизнес-тренер, эксперт продаж в «мягких» нишах.

«Дорого! Мне надо подумать! Мне надо посоветоваться!» – типичные возражения клиентов, которые мешают продавцам закрывать сделки и доводить общение до результата. Что делать с возражениями и как сохранить клиента? Как отрабатывать возражения экологично и ненавязчиво? Именно о работе с возражениями пойдет речь на вебинаре.

Программа вебинара:

Возражения: любить нельзя ненавидеть. Хорошо это или плохо, когда клиент возражает?

Банк возражений и самые распространенные причины возражений клиента. Почему «дорого» это не всегда про цену?

Фатальные ошибки при работе с возражениями

Мягкая формула «3 П» при работе с возражениями

Дополнительные способы работы с возражениями

По итогам вебинара участники узнают о том, откуда берутся возражения, распространенные причины возникновения сомнений клиентов и о том, как можно предотвратить 80% возражений, а также как избежать ошибок при работе с возражениями и превратить возражения в выгоду.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.