Восемь женщин-предпринимательниц рассказали о своем бизнесе

В Операционном офисе «Челябинский» Банка Уралсиб состоялась встреча руководства Челябинской территориальной дирекции с женщинами-руководителями предприятий малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие восемь бизнес-леди, чьи предприятия входят в число ключевых клиентов Банка в сегменте малого и среднего бизнеса в Челябинске и Златоусте, а также представитель Законодательного Собрания Челябинской области Ольга Мухаметьярова.

На встрече специалисты Уралсиба рассказали, какие банковские продукты и условия могут быть интересны предпринимателям, подробно обсудили специфику работы малого и среднего бизнеса в регионе и возможности банка по поддержке женщин-предпринимателей. «Банк Уралсиб одной из своих важнейших задач считает поддержку предпринимателей на разных этапах жизненного цикла их бизнеса, – отметила на встрече Ольга Калашникова, заместитель Территориального директора по малому бизнесу. – Особое внимание мы уделяем поддержке женского предпринимательства. Женщины сегодня играют все более значимую роль в бизнес-сообществе, и мы видим большие перспективы в развитии сотрудничества с ними».

После окончания встречи участники вместе посетили спектакль «Дон Кихот» в Театре Оперы и балета им. М. И. Глинки, где для них была организована возможность неформального общения с руководителями и артистами труппы.