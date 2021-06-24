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Преображение госкорпорации: как кадровые перестановки в РЖД повлияли на эффективность

О карьере главы РЖД Олега Белозерова

Преображение госкорпорации: как кадровые перестановки в РЖД повлияли на эффективность
Фото: РЖД

Олег Белозеров — российский топ-менеджер, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД». Подробнее о карьере и основных этапах биографии читайте в нашем материале.

Олег Валентинович Белозеров родился в городе Вентспилсе на территории бывшей Латвийской советской социалистической республики. В детские годы отличался любовью к спорту и точным наукам.

Отучившись в школе, перебрался в Санкт-Петербург получать высшее образование. В 1992-м окончил экономический факультет СПбГЭУ. Позже, в 2005-м, защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

На протяжении 90-х годов Белозеров планомерно набирал управленческий опыт в коммерческих организациях. Первым значимым местом стала распределительная сетевая компания ОАО «Ленэнерго», где он проработал с 1998 по 2000 год.

Затем Белозеров был приглашен в аппарат полпреда Президента РФ по СЗФО (2000—2001). После первого опыта на госслужбе будущий руководитель РЖД работал в ОАО «ЛОМО» (2001—2002). Там он занял пост замдиректора по управлению корпоративным имуществом.

В 2002-м наступает новый этап карьеры Белозерова. Он переехал в Москву и получил должность генерального директора ОАО «Российская топливная компания».

Спустя два года становится замруководителя, а уже в ноябре 2004-го — главой нового ведомства при Минтрансе — Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

На следующую ступень государственной службы Олег Белозеров поднялся в 2009 году — он был назначен заместителем министра транспорта РФ Игоря Левитина. За время своей деятельности курировал создание транспортной инфраструктуры в таких крупных проектах, как саммит АТЭС во Владивостоке (2012), Универсиада в Казани (2013) и зимние Олимпийские игры в Сочи (2014).

В мае 2015-го Белозерова повысили до первого замминистра. А летом того же года его ждало новое предложение.

Если дороги, то железные

20 августа глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о назначении Олега Белозерова главой ОАО «Российские железные дороги».

Перестановки были связаны с удрученным финансовым состоянием госкорпорации: растущие долги компании, регулярное повышение тарифов и прямая зависимость от средств госбюджета. Белозерову досталось тяжелое наследие. Новый глава РЖД начал деятельность с кадровых перестановок и оптимизации бюджета. Госкомпания также сделала ставку на клиентоориентированность. Так, уже осенью 2015-го Олег Валентинович запустил на сайте электронную приемную.

По итогам первого года работы новый руководитель продемонстрировал рост основных показателей: увеличение прибыли, повышение грузо- и пассажирооборота, снижение объема госсубсидий. Кроме того, при участии Белозерова в Москве был запущен проект Московского центрального кольца (МЦК).

В 2017 году с подачи главы РЖД была упразднена должность президента компании, позиции вице-президентов заменены на заместителей гендиректора, а срок полномочий генерального директора увеличен с трех до пяти лет.

От долгов к рекордам

В 2018-м государственный перевозчик установил абсолютный рекорд, обновив показатели по грузообороту со времен СССР. Следующий год подарил новые рекордные значения — на этот раз в сфере пассажирских перевозок. Цифры достигли 1,2 млрд пассажиров — максимум за 11 лет. В ноябре было запущено движение на первых двух ветках Московских центральных диаметров (МЦД).

Минувший 2020 год стал испытанием для команды Белозерова. Из-за пандемии снизились показатели перевозок. По итогам I квартала топ-менеджмент и генеральный директор отказались от выплат премий. Порядка 30% сотрудников, не задействованных в перевозочных процессах, госкорпорация перевела на удаленку.

Вместе с тем удалось достичь положительных результатов: РЖД продемонстрировали рост качества грузовых перевозок — средняя скорость грузовых составов увеличилась на 11,4%.

На 2021-й руководство компании поставило следующие задачи:

  • цифровизация сервисов;
  • обновление вагонов;
  • развитие пригородных перевозок;
  • рост грузовых перевозок.

В марте председатель Правительства РФ Михаил Мишустин продлил на 5 лет полномочия Олега Белозерова в должности генерального директора РЖД.

Одним из достижений нынешнего года стало открытие 29 мая в Москве нового железнодорожного вокзала «Восточный».


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Сегодня в 11:06, просмотров: 205, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:22
Железнодорожный транспорт мог бы стать «локомотивом» развития экономики новой России. Мог бы, но не стал. Посудите сами. Огромные расстояния страны это же простор для организации международной логистики. Но приход Якунина вместо профессионального министра железнодорожника и приватизация РЖД нанесла большой урон отрасли. Жд строительство прекратилось. Да и Белозеров не изменил ситуацию. Экономике Сибири нужно расширение БАМа, а все последние десятилетия там не ступала нога жд строителей. Время упущено. Северный широтный ход. Даже смешно говорить. С 1949 года тема не закрыта. Но к нашим «баранам». Второй путь и электрификациях жд магистрали до Сургута не выполнена, сам жд вокзал в Сургуте не реконструирован. Это все на совести РЖД. Если она у них есть. Развитие РЖД основном сосредоточено в центре Москва и на ВСМ. Так, что Белозеров выжимает пока то, что можно из Советского наследия железных дорог. И петь ему дифирамбы, как минимум, не стОит. Министр путей сообщения СССР был лучший «железнодорожный начальник» всех времён и народов. Ну Белозеров в него максимум мог занять должность начальника одной из железных дорог. Да и то это вряд ли.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:23
Бещев его фамилия.
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