О карьере главы РЖД Олега Белозерова

Олег Белозеров — российский топ-менеджер, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД». Подробнее о карьере и основных этапах биографии читайте в нашем материале.

Олег Валентинович Белозеров родился в городе Вентспилсе на территории бывшей Латвийской советской социалистической республики. В детские годы отличался любовью к спорту и точным наукам.

Отучившись в школе, перебрался в Санкт-Петербург получать высшее образование. В 1992-м окончил экономический факультет СПбГЭУ. Позже, в 2005-м, защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

На протяжении 90-х годов Белозеров планомерно набирал управленческий опыт в коммерческих организациях. Первым значимым местом стала распределительная сетевая компания ОАО «Ленэнерго», где он проработал с 1998 по 2000 год.

Затем Белозеров был приглашен в аппарат полпреда Президента РФ по СЗФО (2000—2001). После первого опыта на госслужбе будущий руководитель РЖД работал в ОАО «ЛОМО» (2001—2002). Там он занял пост замдиректора по управлению корпоративным имуществом.

В 2002-м наступает новый этап карьеры Белозерова. Он переехал в Москву и получил должность генерального директора ОАО «Российская топливная компания».

Спустя два года становится замруководителя, а уже в ноябре 2004-го — главой нового ведомства при Минтрансе — Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

На следующую ступень государственной службы Олег Белозеров поднялся в 2009 году — он был назначен заместителем министра транспорта РФ Игоря Левитина. За время своей деятельности курировал создание транспортной инфраструктуры в таких крупных проектах, как саммит АТЭС во Владивостоке (2012), Универсиада в Казани (2013) и зимние Олимпийские игры в Сочи (2014).

В мае 2015-го Белозерова повысили до первого замминистра. А летом того же года его ждало новое предложение.

Если дороги, то железные

20 августа глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о назначении Олега Белозерова главой ОАО «Российские железные дороги».

Перестановки были связаны с удрученным финансовым состоянием госкорпорации: растущие долги компании, регулярное повышение тарифов и прямая зависимость от средств госбюджета. Белозерову досталось тяжелое наследие. Новый глава РЖД начал деятельность с кадровых перестановок и оптимизации бюджета. Госкомпания также сделала ставку на клиентоориентированность. Так, уже осенью 2015-го Олег Валентинович запустил на сайте электронную приемную.

По итогам первого года работы новый руководитель продемонстрировал рост основных показателей: увеличение прибыли, повышение грузо- и пассажирооборота, снижение объема госсубсидий. Кроме того, при участии Белозерова в Москве был запущен проект Московского центрального кольца (МЦК).

В 2017 году с подачи главы РЖД была упразднена должность президента компании, позиции вице-президентов заменены на заместителей гендиректора, а срок полномочий генерального директора увеличен с трех до пяти лет.

От долгов к рекордам

В 2018-м государственный перевозчик установил абсолютный рекорд, обновив показатели по грузообороту со времен СССР. Следующий год подарил новые рекордные значения — на этот раз в сфере пассажирских перевозок. Цифры достигли 1,2 млрд пассажиров — максимум за 11 лет. В ноябре было запущено движение на первых двух ветках Московских центральных диаметров (МЦД).

Минувший 2020 год стал испытанием для команды Белозерова. Из-за пандемии снизились показатели перевозок. По итогам I квартала топ-менеджмент и генеральный директор отказались от выплат премий. Порядка 30% сотрудников, не задействованных в перевозочных процессах, госкорпорация перевела на удаленку.

Вместе с тем удалось достичь положительных результатов: РЖД продемонстрировали рост качества грузовых перевозок — средняя скорость грузовых составов увеличилась на 11,4%.

На 2021-й руководство компании поставило следующие задачи:

цифровизация сервисов;

обновление вагонов;

развитие пригородных перевозок;

рост грузовых перевозок.

В марте председатель Правительства РФ Михаил Мишустин продлил на 5 лет полномочия Олега Белозерова в должности генерального директора РЖД.

Одним из достижений нынешнего года стало открытие 29 мая в Москве нового железнодорожного вокзала «Восточный».