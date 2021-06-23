Покупаем квартиру с ремонтом от застройщика

Чтобы понять, какой вариант отделки вам подходит, стоит ответить для начала на несколько вопросов:

— Вы планируете жить в квартире со своей семьёй или сдадите в аренду?

— Готовы ли вы ждать или планируете переехать в максимально короткие сроки?

— Сколько будет стоить ремонт и есть ли у вас дополнительные средства на него?

— Есть ли у вас свободное время, чтобы делать ремонт?

Когда вы ответите на эти вопросы, станет понятно, как действовать дальше.

Если нет свободного времени и планируете переехать сразу после получения ключей, то как нельзя лучше подойдет вариант квартиры с ремонтом от застройщика. К тому же вы можете выбрать цвет обоев, ламината, плитки и дверей, что позволит сохранить индивидуальность.

Если вы располагаете временем, средствами, хотите заказать уникальный дизайн и готовы повременить с переездом, можно рассмотреть другие варианты отделки — предчистовую или улучшенную предчистовую.

Большинство покупателей квартир в домах «Азбука» остановили свой выбор на ремонте от застройщика. Ниже представлен уже реализованный проект, можно оценить качество ремонта.

Делать ремонт самому или приобрести жилье, уже готовое к заселению — выбирать только вам. Удобно, что стоимость ремонта от застройщика можно включить в сумму ипотечного кредита. Стоимость ремонта под ключ в доме «Азбука» составляет 10 000 руб. за м².

Примеры других видов отделок доступны к просмотру во время экскурсии с менеджером. Записывайтесь по телефону: +7 (3462) 270-829, менеджер с удовольствием вас проконсультирует.