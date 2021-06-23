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​Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных кредитов наличными в рублях

Первое место в рейтинге занял «Кредит наличными» Уралсиба

​Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных кредитов наличными в рублях
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных кредитов наличными в рублях сроком на 2 года, подготовленного порталом Bankchart. Первое место в рейтинге занял «Кредит наличными» Уралсиба до 3 млн рублей с процентной ставкой от 5% годовых. При подготовке рейтинга эксперты Bankchart проанализировали кредитные предложения 30 крупнейших российских банков по размеру активов по состоянию на 18.06.2021 г.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка Уралсиб (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита –100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Более подробно узнать об условиях «Кредита наличными», а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, заемщик/созаемщик трудоустроен в соответствии с ТК РФ, стаж на текущем месте работы — от 3 месяцев, возраст заемщика — от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,0% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка — от 15,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья/расторжения договора страхования жизни и здоровья. При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 6,0% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 16,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья/расторжения договора страхования жизни и здоровья. В случае не предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5% пунктов. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 1 500 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливается для каждого клиента индивидуально, в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Дополнительные расходы: страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 23.06.2021. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015г.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 109, комментариев: 0
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