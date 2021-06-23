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​В западном районе Сургута обустраивается парк – без голосований и федеральных денег

Сибпромстрой обустраивает у сургутского ЖК «Зеленый» парк

​В западном районе Сургута обустраивается парк – без голосований и федеральных денег
Фото: Сибпромстрой

В Сургуте неподалеку от микрорайона малоэтажной застройки – ЖК «Зеленый» - компания-застройщик «Сибпромстрой» за счет собственных средств обустраивает парк. По завершению работ объект благоустройства будет передан городу.

«Нам кажется, что этот парк станет местом притяжения для жителей не только микрорайона № 36, рядом с которым он расположен. Надеемся, что он придется по душе и сургутянам из микрорайонов № 42, 38, района железнодорожного вокзала и других соседних территорий», - озвучил позицию компании заместитель генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов.

Территория парка составляет десять гектар. Застройщик планирует оставить территорию максимально экологичной. Как говорит соучредитель Сибпромстроя Николай Сторожук, «чтобы максимально комфортно в этом парке себя чувствовали не только люди, но и вся флора и фауна».

То есть значительной вырубки зеленых насаждений на территории этого городского леса не предполагается. Но любителям активного отдыха и просто пеших прогулок в парке должно быть комфортно. Сейчас строители монтируют освещение и выкладывают дорожки брусчаткой. Большая часть работ должна быть завершена уже к середине июля.


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23 июня в 11:24, просмотров: 616, комментариев: 0
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