16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1661   EUR  87,0677  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​У Троицкого собора в Сургуте будет двести машиномест в подземном паркинге

Сибпромстрой вышел на завершающий этап строительства Святотроицкого кафедрального собора

​У Троицкого собора в Сургуте будет двести машиномест в подземном паркинге
Фото: Сибпромстрой

Компания Сибпромстрой вышла на завершающий этап строительства Святотроицкого кафедрального собора в Сургуте на пересечении проспекта Мира и улицы Островского.

В течение месяца строители планируют оштукатурить и покрасить в белый цвет стены собора снаружи, закончить кровельные работы, а также до конца лета завершить внутреннюю отделку помещений храма. Площадь стен, которую предстоит облагородить бригадам отделочников, составляет 8,5 тысяч квадратных метров – 4 тысячи квадратов наружных работ и 4,5 тысяч внутренних.

Отделка подземного паркинга, который является стилобатом для храмового комплекса, уже подходит к концу. После освящения и ввода собора в эксплуатацию в нем смогут размещаться двести автомобилей церковных служащих и прихожан. Кроме того, со стороны улицы Островского застройщик предусмотрел участок для строительства открытой парковки. Она должна быть обустроена в финале работ - после того, как стройплощадка освободится от техники и подсобных сооружений.

Так что дорожных коллапсов, аналогичных тем, что наблюдали сургутяне в минувшее воскресенье в православный праздник Святой Троицы в районе стройплощадки Святотроицкого собора, в дальнейшем быть не должно.

Новый кафедральный собор Сургута будет обладать самым большим количеством парковочных мест среди православных храмов города, в том числе – храмового комплекса Георгия Победоносца, также построенного Сибпромстроем.

Кстати, этот храмовый комплекс является образцом современного храмового строительства – и по наполнению (в его состав входят несколько объектов – основной и крестильный храмы, социальный центр, административное здание епархии), и по архитектуре, и по проекту планировки территории с просторной детской площадкой и собственной просторной парковкой.

Аналогичный храмовый комплекс Сибпромстрой возводит в Подмосковье. В общей сложности компания за годы своего существования построила 15 храмов и храмовых комплексов на территории России и Украины.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 18:23, просмотров: 144, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте элитная иномарка столкнулась с легковушкой: три человека пострадали 710
  2. По Сургуту бегает медведь // Видео 650
  3. Дума Сургута обновится осенью 635
  4. ​Что делать жителям 38-го микрорайона, у которых из крана шла грязная вода 618
  5. Наталья Комарова поручила отправить не менее 40 процентов чиновников на удаленку 565
  6. ​«Двойные стандарты»: в Югре глава поселения объявил бойкот губернатору из-за отмены праздника 560
  7. Жизнь ничему не учит: ранее судимого сургутянина вновь поймали с ингредиентами для создания наркотика 532
  8. ​87 новых случаев COVID-19 выявлено в Югре за сутки 518
  9. ​Действия против правды 503
  10. ​Ковид в Сургуте продолжает расти 499
  1. ​Умер Сергей Полукеев 9623
  2. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 7518
  3. ​Звонок Полукеева 6229
  4. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 6016
  5. ​«Мы движемся в античеловечном направлении: подливаем яд в свой же стакан» 5308
  6. ​Три пришествия Полукеева 4540
  7. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 4210
  8. Сургутяне из элитного ЖК пожаловались на соседок, которые устроили в квартире публичный дом 4009
  9. ​«Будем выходить на одиночные пикеты, пока нам не согласуют массовый» 3718
  10. ​В субботу сургутяне простятся с Сергеем Полукеевым 3718
  1. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 11750
  2. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 10239
  3. ​Умер Сергей Полукеев 9623
  4. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 9322
  5. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 9111
  6. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 8682
  7. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 8380
  8. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 8323
  9. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 7994
  10. СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России 7594

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика