Сибпромстрой вышел на завершающий этап строительства Святотроицкого кафедрального собора

Компания Сибпромстрой вышла на завершающий этап строительства Святотроицкого кафедрального собора в Сургуте на пересечении проспекта Мира и улицы Островского.

В течение месяца строители планируют оштукатурить и покрасить в белый цвет стены собора снаружи, закончить кровельные работы, а также до конца лета завершить внутреннюю отделку помещений храма. Площадь стен, которую предстоит облагородить бригадам отделочников, составляет 8,5 тысяч квадратных метров – 4 тысячи квадратов наружных работ и 4,5 тысяч внутренних.

Отделка подземного паркинга, который является стилобатом для храмового комплекса, уже подходит к концу. После освящения и ввода собора в эксплуатацию в нем смогут размещаться двести автомобилей церковных служащих и прихожан. Кроме того, со стороны улицы Островского застройщик предусмотрел участок для строительства открытой парковки. Она должна быть обустроена в финале работ - после того, как стройплощадка освободится от техники и подсобных сооружений.

Так что дорожных коллапсов, аналогичных тем, что наблюдали сургутяне в минувшее воскресенье в православный праздник Святой Троицы в районе стройплощадки Святотроицкого собора, в дальнейшем быть не должно.

Новый кафедральный собор Сургута будет обладать самым большим количеством парковочных мест среди православных храмов города, в том числе – храмового комплекса Георгия Победоносца, также построенного Сибпромстроем.

Кстати, этот храмовый комплекс является образцом современного храмового строительства – и по наполнению (в его состав входят несколько объектов – основной и крестильный храмы, социальный центр, административное здание епархии), и по архитектуре, и по проекту планировки территории с просторной детской площадкой и собственной просторной парковкой.

Аналогичный храмовый комплекс Сибпромстрой возводит в Подмосковье. В общей сложности компания за годы своего существования построила 15 храмов и храмовых комплексов на территории России и Украины.