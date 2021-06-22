Автомобили лимитированной серии Audi демонстрируют эффектный дизайн и безупречный уровень комфорта

Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun: эффектный дизайн, расширенный список оснащения и новейшие цифровые технологии;

Новые автомобили лимитированной серии уже доступны для заказа.

Новые AudiA3 Sedan и AudiA3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun с расширенным списком оснащения призваны сделать каждую поездку яркой и прогрессивной. Автомобили лимитированной серии демонстрируют эффектный дизайн и безупречный уровень комфорта. Спортивные и элегантные AudiA3 Sedan и AudiA3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Fun уже доступны для заказа.

В Ауди Сервис Сургут доступны для заказа новые прогрессивные AudiA3 Sedan и AudiA3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun. Самые компактные представители линейки Audi никого не оставят равнодушным. Автомобили впечатляют своим эффектным дизайном: фирменная решетка радиатора с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками, выразительные колесные арки в стиле AudiSportquattro, передовая светодиодная оптика и стремительный силуэт. AudiA3 Sedan и AudiA3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Funоснащены высокоэффективным бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л. с. и получили расширенный набор передового оснащения. Автомобили специальной серии предлагают все необходимое, чтобы всегда оставаться на связи. Система Audismartphoneinterface позволяет отображать информацию на экране мультимедийной системы, Audisoundsystem – наслаждаться любимой музыкой в дороге, а два разъема USB в задней части салона помогут быстро зарядить гаджеты пассажиров второго ряда в путешествии.

В список стандартного оборудования AudiA3 специальной серии Joyвходят:

Линия Advance;

Обивка сидений тканью High;

Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;

Пакет дополнительного освещения;

Комфортный ключ;

USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;

Audi sound system;

Audi smartphone interface.

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В список стандартного оборудования AudiA3 специальной серии Cosmo входят:

Линия Design;

17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 спиц W» или «5 параллельных спиц»;

Блестящие декоративные молдинги по периметру оконных проемов;

Обивка сидений тканью High;

Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;

Пакет дополнительного освещения;

Комфортный ключ;

USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;

Audi sound system;

Audi smartphone interface.

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В список стандартного оборудования AudiA3 специальной серии Fun входят:

Линия Sport;

Спортивные передние сиденья с обивкой Dynamic;

Обивка потолка черной тканью;

Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;

Пакет дополнительного освещения;

Комфортный ключ;

USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;

Audi sound system;

Audi smartphone interface.

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AudiA3 Sedan/Sportback 35 TFSIJoy доступен для заказа по цене 2620000 рублей.

AudiA3 Sedan/Sportback 35 TFSICosmo доступен для заказа по цене 2788700 рублей.

AudiA3 Sedan/Sportback 35 TFSIFun доступен для заказа по цене 2900000 рублей.

Новый Audi A3 Sedan или новый Audi A3 Sportback? Сделайте свой выбор и станьте одним из первых обладателей самого компактного автомобиля Audi.

Записаться на тест-драйв нового Audi A3 вы можете в Ауди Сервис Сургут по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе 24/3, телефон +7 (3462) 77 44 44