16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1987   EUR  86,8942  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun: не А3цай, что эффектный!

Автомобили лимитированной серии Audi демонстрируют эффектный дизайн и безупречный уровень комфорта

​Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun: не А3цай, что эффектный!
Фото: Ауди Сервис Сургут
  • Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun: эффектный дизайн, расширенный список оснащения и новейшие цифровые технологии;
  • Новые автомобили лимитированной серии уже доступны для заказа.

Новые AudiA3 Sedan и AudiA3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun с расширенным списком оснащения призваны сделать каждую поездку яркой и прогрессивной. Автомобили лимитированной серии демонстрируют эффектный дизайн и безупречный уровень комфорта. Спортивные и элегантные AudiA3 Sedan и AudiA3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Fun уже доступны для заказа.

В Ауди Сервис Сургут доступны для заказа новые прогрессивные AudiA3 Sedan и AudiA3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun. Самые компактные представители линейки Audi никого не оставят равнодушным. Автомобили впечатляют своим эффектным дизайном: фирменная решетка радиатора с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками, выразительные колесные арки в стиле AudiSportquattro, передовая светодиодная оптика и стремительный силуэт. AudiA3 Sedan и AudiA3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Funоснащены высокоэффективным бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л. с. и получили расширенный набор передового оснащения. Автомобили специальной серии предлагают все необходимое, чтобы всегда оставаться на связи. Система Audismartphoneinterface позволяет отображать информацию на экране мультимедийной системы, Audisoundsystem – наслаждаться любимой музыкой в дороге, а два разъема USB в задней части салона помогут быстро зарядить гаджеты пассажиров второго ряда в путешествии.

В список стандартного оборудования AudiA3 специальной серии Joyвходят:

  • Линия Advance;
  • Обивка сидений тканью High;
  • Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;
  • Пакет дополнительного освещения;
  • Комфортный ключ;
  • USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;
  • Audi sound system;
  • Audi smartphone interface.

    • .

    В список стандартного оборудования AudiA3 специальной серии Cosmo входят:

  • Линия Design;
  • 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 спиц W» или «5 параллельных спиц»;
  • Блестящие декоративные молдинги по периметру оконных проемов;
  • Обивка сидений тканью High;
  • Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;
  • Пакет дополнительного освещения;
  • Комфортный ключ;
  • USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;
  • Audi sound system;
  • Audi smartphone interface.

    • .

    В список стандартного оборудования AudiA3 специальной серии Fun входят:

  • Линия Sport;
  • Спортивные передние сиденья с обивкой Dynamic;
  • Обивка потолка черной тканью;
  • Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;
  • Пакет дополнительного освещения;
  • Комфортный ключ;
  • USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;
  • Audi sound system;
  • Audi smartphone interface.

    • .

    AudiA3 Sedan/Sportback 35 TFSIJoy доступен для заказа по цене 2620000 рублей.

    AudiA3 Sedan/Sportback 35 TFSICosmo доступен для заказа по цене 2788700 рублей.

    AudiA3 Sedan/Sportback 35 TFSIFun доступен для заказа по цене 2900000 рублей.

    Новый Audi A3 Sedan или новый Audi A3 Sportback? Сделайте свой выбор и станьте одним из первых обладателей самого компактного автомобиля Audi.

    Записаться на тест-драйв нового Audi A3 вы можете в Ауди Сервис Сургут по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе 24/3, телефон +7 (3462) 77 44 44


    нравится (0) не нравится (0)
    Сегодня в 11:55, просмотров: 159, комментариев: 0
    Комментариев пока нет.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


    Топ 10

    Сегодня Неделя Месяц
    1. ​Главным коммунальщиком Нижневартовска временно стал Сергей Лях 1863
    2. ​Заседание по делу Попова перенесли на конец июля 1517
    3. ​Ссора двух вахтовиков из Тюменской области завершилась убийством 1478
    4. ​Светофоры в Сургуте наконец-то поумнеют — но не все и не сразу 1445
    5. ​В Нижневартовске горела сауна 1297
    6. ​Оцените доброту: мошенники, обокравшие югорчанку, вернули ей часть денег 1156
    7. ​В Тюменской области создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера 629
    8. ​В Тюменской области продолжается акция «Мой бизнес помогает» 595
    9. ​Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших доходных карт 590
    10. В Сургуте элитная иномарка столкнулась с легковушкой: три человека пострадали 538
    1. ​Умер Сергей Полукеев 9581
    2. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 7485
    3. ​Звонок Полукеева 6103
    4. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 5902
    5. ​«Мы движемся в античеловечном направлении: подливаем яд в свой же стакан» 5229
    6. ​Три пришествия Полукеева 4511
    7. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 4093
    8. Сургутяне из элитного ЖК пожаловались на соседок, которые устроили в квартире публичный дом 3986
    9. ​В субботу сургутяне простятся с Сергеем Полукеевым 3693
    10. ​«Будем выходить на одиночные пикеты, пока нам не согласуют массовый» 3607
    1. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 11657
    2. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 10232
    3. ​Умер Сергей Полукеев 9581
    4. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 9301
    5. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 9078
    6. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 8665
    7. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 8375
    8. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 8294
    9. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 7974
    10. СМИ: супруга экс-мэра Нижневартовска уехала из России 7587

    последние комментарии читаемые комментируемые


    Сетевое издание (16+)
    Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
    628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
    Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
    Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
    Дежурный по сайту: post@siapress.ru

    При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

    Правила сайта    Рекламодателям   

    Дизайн и разработка -
    web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

    Карта сайта

    Яндекс.Метрика