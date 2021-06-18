После изматывающей дороги, после долгой вахты на Севере, после тяжелой рабочей недели так хочется отдохнуть и восстановить силы! В отеле Berlin вы получите комфортный отдых и 2% дополнительных бонусов/миль при оплате картой Сургутнефтегазбанка с программой лояльности.

Berlin – это апарт-отель и хостел одновременно. Для удобства гостей здесь представлены различные варианты размещения: апартаменты с кухней и душем, а также хостел с комнатами по 4 кровати. В каждом номере хостела – холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, у каждой кровати есть шторки и розетка.

Также к услугам всех гостей бесплатные завтраки, ароматный чай/кофе в зоне ресепшена, кафе с русской и европейской кухней, русская баня по сниженной цене, wi-fi, парковка.

Отель имеет удобное расположение – до ж/д вокзала 7 мин., в аэропорт 15 мин.

Приятный бонус от партнера – скидка 20% иногородним сотрудникам ПАО «Сургутнефтегаз», работающим вахтовым методом, а также тем, кто приехал в Сургут для трудоустройства в компанию.

Апарт-отель и хостел Berlin: г. Сургут, ул. Олимпийская, 1

Забронировать по телефону: +7 (3462) 47-77-86