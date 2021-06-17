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​Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 4 трлн руб.

Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции увеличился на 59% за год

​Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 4 трлн руб.
Фото: ВТБ

Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 4 трлн руб., увеличившись на 18% с начала года и на 59% за год. Наиболее активный рост пришелся на сегмент физических лиц: их активы увеличились на 27,5%, до 2,3 трлн рублей, за год данный показатель вырос почти вдвое. Объем активов юридических лиц с начала года повысился на 6,7%, до 1,7 трлн рублей, рост за год - 35%. Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции достигло 1,5 млн, поднявшись за год на 67%.

«В ноябре прошлого года мы перешагнули рубеж в 3 трлн руб. под управлением, и всего за полгода привлекли еще триллион рублей. Это говорит о том, что наши прогнозы относительно сохранения темпов роста интереса населения к инвестиционным продуктам, справедливы. Бум частных инвестиций в России продолжается. При этом рост активов ВТБ Капитал Инвестиции — выше средних показателей по рынку. Это высокая оценка нашей работы: мы гордимся тем, что нам доверяют. ВТБ Капитал Инвестиции будут и дальше прикладывать все усилия, чтобы оправдать ожидания своих клиентов. Мы видим, что частные инвесторы в России хотят учиться, чтобы лучше понимать, как работает фондовый рынок, поэтому прикладываем все усилия, чтобы повысить финансовую грамотность наших клиентов, делая инвестиции доступными и понятными. Мы планируем продолжать совершенствовать свою продуктовую линейку в сегменте коллективных инвестиций, развивать доверительное управление, инвестконсультирование, совершенствовать наше мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Суммарный торговый оборот клиентов ВТБ Капитал Инвестиции за первые 5 месяцев 2021 года превысил 14,7 трлн рублей, что в два раза больше данного показателя за аналогичный показатель 2020 года (7,4 трлн рублей). Стремительно растет аудитория мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции: число ежедневно использующих его клиентов с начала года увеличилось на 75%, до 350 тысяч человек. Ежедневно в мобильном приложении совершается порядка 1 млн сделок, обороты по которым стабильно выше 100 млрд рублей в день. Линейка ПИФов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции достигла в мае текущего года 60 фондов. Чистое привлечение в паевые инвестиционные фонды за первые 5 месяцев 2021 года более чем в два раз превысило показатели аналогичного периода 2020 года: 31,2 млрд рублей против 14,6 млрд рублей. Стоимость чистых активов ПИФ выросла за год на 74% и превысила 200 млрд рублей по данным на 31 мая 2021 года. Доходы ВТБ Капитал Инвестиции за 5 месяцев 2021 года достигли 11,5 млрд рублей, что в 1,8 раз больше, чем за январь-май 2020 года.


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Сегодня в 17:30, просмотров: 115, комментариев: 0
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