Банк Уралсиб представил обновленную линейку пакетов услуг для бизнеса, предложив клиентам новые пакеты: «Старт», «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД».

Обновленные финансовые продукты содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Каждый клиент может подобрать для себя в новой линейке наиболее оптимальный пакет для самых разных задач и потребностей своего бизнеса, а также различных этапов его развития, начиная со старта собственного дела.

Кроме того, клиенты в рамках новой линейки имеют возможность расширить пакеты, комбинируя их под свои потребности с помощью подключаемой опции «Платежи ПЛЮС».

При подключении пакетов клиентам доступна отсрочка платежа на стоимость пакета, а при авансовой оплате за несколько месяцев предоставляются дополнительные скидки от 5 до 15%.

Подключить новые пакеты могут как действующие, так и новые клиенты банка. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Дополнительным бонусом для новых клиентов станет специальное предложение банка – бизнес-карта с кешбэком до 7%.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года (Эксперт РА). Здесь создана экосистема, в которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Обслуживание бизнес-карты (далее бизнес-карты) – 1-ый месяц не тарифицируется, в дальнейшем 199 руб./мес., в Пакетах услуг – «Старт» - первая карта без комиссии, последующие карты:

- именная / мгновенная -199 руб./мес.; «1%» - первая карта 12 месяцев – без комиссии, в дальнейшем - 140 руб/мес., остальные карты: именная / мгновенная - 179 руб/мес; «Пора расти» - 1й месяц без комиссии, в дальнейшем: именная/мгновенная - 179 руб./мес.; «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД» - 1й месяц без комиссии, в дальнейшем: именная/мгновенная - 149 руб./мес.; SMS-сервис по бизнес-карте – 60 руб./мес., в Пакете услуг «1%»-без комиссии.

Выдача наличных денежных средств с использованием бизнес-карты от 1,4 % до 10 % (в пределах диапазона размер комиссии зависит от СО) от суммы операции (далее СО), но не менее 250 руб. через банкоматы и пункты выдачи УРАЛСИБ; от 1,8 % до 10,5% (в пределах диапазона размер комиссии зависит от СО) от СО, но не менее 250 руб., через банкоматы и пункты выдачи других банков, в Пакете услуг «Старт» от 1,7% от СО, но не менее 250 руб, в «1%» - до 2млн.рублей – бесплатно.

Внесение денежных средств на расчетный счет с использованием бизнес-карты: - 0,15% от суммы, в Пакетах услуг «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД» - 0,12% от суммы..

Зачисление на бизнес-карту переводов «с карты на карту» через устройства других банков - 1,5% от суммы операции (далее СО), но не менее 60 руб.

Предоставление копий документов – 330 руб., запрос баланса в банкоматах других банков – 100 руб.

Безналичная оплата товаров и услуг с использованием бизнес-карты (в т.ч. реквизитов бизнес-карты) – не тарифицируется, за исключением операций по MCC 4814 (Телекоммуникационные услуги), MCC 6211 (Ценные бумаги — брокеры/дилеры) в merchant_name (наименование торгово-сервисного предприятия), которые содержатся «ALFAFOREX» («АльфаФорекс»)– от 1,8% до 10,5%

Акция «7% CASHBACK по бизнес-картам Masterсard Уралсиба» проводится с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. включительно для держателей бизнес-карт Мastercard (для новых и действующих клиентов, не имеющих счета для совершения операций с использованием бизнес-карт на момент проведения акции). Кешбэк возвращается на счет после совершения покупок или приобретения услуг: - 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе; - 0,5% за все остальные покупки. Период проведения Акции включает 3 (три) отчетных периода: 01.06.2021 г. – 30.06.2021 г., 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г., 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г. Период выплат за отчетный период - не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Условие участия в Акции: Сумма трат в месяц по бизнес-карте должна составлять не менее 30 000 руб. Максимальный размер кешбэка 5000 руб. в месяц.

Стоимость обслуживания в рамках пакетов услуг: «Старт» - без комиссии 12 месяцев, в дальнейшем 490 руб.; «1%» - комиссии: внесение наличных в кассу, внесение средств с использованием бизнес-карты, зачисление средств на бизнес-карту, зачисление безналичных денежных средств до 1 млн рублей - 1% от СО, зачисление безналичных денежных средств от 1 до 3 млн рублей - 2% от СО, от 3 млн рублей - 3% от СО.; «Пора расти» на период 1 месяц – 990 руб., на период 3 месяца – 2 970 руб., на период 6 месяцев – 5 640 руб., на период 12 месяцев – 10 690 руб.; «Оптимальный» на период 1 месяц – 1 990 руб., на период 3 месяца – 5 670 руб., на период 6 месяцев – 10 740 руб., на период 12 месяцев – 20 290 руб.; «На высоте» на период 1 месяц – 3 490 руб., на период 3 месяца – 9 940 руб., на период 6 месяцев – 18 840 руб., на период 12 месяцев – 35 590 руб.; «ВЭД» на период 1 месяц – 3 690 руб., на период 3 месяца – 10 510 руб., на период 6 месяцев – 19 920 руб., на период 12 месяцев – 37 630 руб.; операции вне пакетов – в соответствии с тарифами Банка.