16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5048   EUR  86,7012  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к обязательной вакцинации от COVID-19?
Комментировать
0
Новый локдаун: за или против?
Комментировать
0
Вы привились от коронавируса?
Комментировать
0
Сколько времени в день вы проводите «в смартфоне»?

Менее 1 часа 26.5%

2-3 часа 24.9%

Больше 3 часов 32.3%

У меня нет смартфона 13.8%

Свой вариант (в комментариях) 0%

Не знаю 2.6%

Всего голосов: 189

Комментировать
0
Больше опросов

​Банк Уралсиб обновил линейку пакетов услуг для бизнеса

Банк Уралсиб представил обновленную линейку пакетов услуг для бизнеса

​Банк Уралсиб обновил линейку пакетов услуг для бизнеса
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб представил обновленную линейку пакетов услуг для бизнеса, предложив клиентам новые пакеты: «Старт», «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД».

Обновленные финансовые продукты содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Каждый клиент может подобрать для себя в новой линейке наиболее оптимальный пакет для самых разных задач и потребностей своего бизнеса, а также различных этапов его развития, начиная со старта собственного дела.

Кроме того, клиенты в рамках новой линейки имеют возможность расширить пакеты, комбинируя их под свои потребности с помощью подключаемой опции «Платежи ПЛЮС».

При подключении пакетов клиентам доступна отсрочка платежа на стоимость пакета, а при авансовой оплате за несколько месяцев предоставляются дополнительные скидки от 5 до 15%.

Подключить новые пакеты могут как действующие, так и новые клиенты банка. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Дополнительным бонусом для новых клиентов станет специальное предложение банка – бизнес-карта с кешбэком до 7%.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Входит в Топ-10 российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года (Эксперт РА). Здесь создана экосистема, в которой предприниматели в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Обслуживание бизнес-карты (далее бизнес-карты) – 1-ый месяц не тарифицируется, в дальнейшем 199 руб./мес., в Пакетах услуг – «Старт» - первая карта без комиссии, последующие карты:

- именная / мгновенная -199 руб./мес.; «1%» - первая карта 12 месяцев – без комиссии, в дальнейшем - 140 руб/мес., остальные карты: именная / мгновенная - 179 руб/мес; «Пора расти» - 1й месяц без комиссии, в дальнейшем: именная/мгновенная - 179 руб./мес.; «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД» - 1й месяц без комиссии, в дальнейшем: именная/мгновенная - 149 руб./мес.; SMS-сервис по бизнес-карте – 60 руб./мес., в Пакете услуг «1%»-без комиссии.

Выдача наличных денежных средств с использованием бизнес-карты от 1,4 % до 10 % (в пределах диапазона размер комиссии зависит от СО) от суммы операции (далее СО), но не менее 250 руб. через банкоматы и пункты выдачи УРАЛСИБ; от 1,8 % до 10,5% (в пределах диапазона размер комиссии зависит от СО) от СО, но не менее 250 руб., через банкоматы и пункты выдачи других банков, в Пакете услуг «Старт» от 1,7% от СО, но не менее 250 руб, в «1%» - до 2млн.рублей – бесплатно.

Внесение денежных средств на расчетный счет с использованием бизнес-карты: - 0,15% от суммы, в Пакетах услуг «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД» - 0,12% от суммы..
Зачисление на бизнес-карту переводов «с карты на карту» через устройства других банков - 1,5% от суммы операции (далее СО), но не менее 60 руб.
Предоставление копий документов – 330 руб., запрос баланса в банкоматах других банков – 100 руб.
Безналичная оплата товаров и услуг с использованием бизнес-карты (в т.ч. реквизитов бизнес-карты) – не тарифицируется, за исключением операций по MCC 4814 (Телекоммуникационные услуги), MCC 6211 (Ценные бумаги — брокеры/дилеры) в merchant_name (наименование торгово-сервисного предприятия), которые содержатся «ALFAFOREX» («АльфаФорекс»)– от 1,8% до 10,5%

Акция «7% CASHBACK по бизнес-картам Masterсard Уралсиба» проводится с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. включительно для держателей бизнес-карт Мastercard (для новых и действующих клиентов, не имеющих счета для совершения операций с использованием бизнес-карт на момент проведения акции). Кешбэк возвращается на счет после совершения покупок или приобретения услуг: - 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе; - 0,5% за все остальные покупки. Период проведения Акции включает 3 (три) отчетных периода: 01.06.2021 г. – 30.06.2021 г., 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г., 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г. Период выплат за отчетный период - не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Условие участия в Акции: Сумма трат в месяц по бизнес-карте должна составлять не менее 30 000 руб. Максимальный размер кешбэка 5000 руб. в месяц.

Стоимость обслуживания в рамках пакетов услуг: «Старт» - без комиссии 12 месяцев, в дальнейшем 490 руб.; «1%» - комиссии: внесение наличных в кассу, внесение средств с использованием бизнес-карты, зачисление средств на бизнес-карту, зачисление безналичных денежных средств до 1 млн рублей - 1% от СО, зачисление безналичных денежных средств от 1 до 3 млн рублей - 2% от СО, от 3 млн рублей - 3% от СО.; «Пора расти» на период 1 месяц – 990 руб., на период 3 месяца – 2 970 руб., на период 6 месяцев – 5 640 руб., на период 12 месяцев – 10 690 руб.; «Оптимальный» на период 1 месяц – 1 990 руб., на период 3 месяца – 5 670 руб., на период 6 месяцев – 10 740 руб., на период 12 месяцев – 20 290 руб.; «На высоте» на период 1 месяц – 3 490 руб., на период 3 месяца – 9 940 руб., на период 6 месяцев – 18 840 руб., на период 12 месяцев – 35 590 руб.; «ВЭД» на период 1 месяц – 3 690 руб., на период 3 месяца – 10 510 руб., на период 6 месяцев – 19 920 руб., на период 12 месяцев – 37 630 руб.; операции вне пакетов – в соответствии с тарифами Банка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:28, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 6432
  2. ​Умер Сергей Полукеев 4151
  3. ​Три пришествия Полукеева 3079
  4. ​На кадровом небосводе Сургута Полукеев — один из самых опытных чиновников 2218
  5. ​«Мы движемся в античеловечном направлении: подливаем яд в свой же стакан» 1490
  6. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 1440
  7. ​Звонок Полукеева 958
  8. Сургутян возмутило соседство лицея и пивного ларька 656
  9. ​Эксперты рассказали, почему в Югре растут цены на еду 547
  10. ​Дожди и грозы грозят Югре до конца недели 533
  1. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 7696
  2. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 7148
  3. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 6432
  4. Елена Соловьёва: «Нас ждут Греция, Хорватия, Черногория, но авиасообщения с ними прекращены. Зато открыты Маврикий, Португалия, Сейшелы — что далеко и дорого» 4275
  5. ​Умер Сергей Полукеев 4151
  6. ​Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов вышел в сеть 3868
  7. ​Тамара Лычкатая: «Уничтожают не меня — уничтожают театр» 3412
  8. ​В Свердловской области столкнулись две машины из ХМАО: четверо погибли, пятеро госпитализированы 3300
  9. ​Максим Слепов: «Вакцинация – это бомбоубежище» 3156
  10. ​В выходные на сургутском пляже был полный аншлаг 3111
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 15864
  2. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 11189
  3. ​В Нефтеюганске привиться от коронавируса можно в МФЦ 10213
  4. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9966
  5. ​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку 9357
  6. В югорской реке водолазы нашли труп мужчины 9272
  7. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 8726
  8. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 8363
  9. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 8086
  10. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 7897

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика